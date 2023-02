Bollywood Stories: आखिर क्यों Shashi Kapoor ने अपनी फिल्म से कटवा दिए थे Amitabh Bachchan के सीन, वजह ऐसी जिसपर नहीं होगा यकीन!

Shashi Kapoor and Amitabh Bachchan Movies: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और शशि कपूर (Shashi Kapoor) की दोस्ती की मिसाल फिल्म इंडस्ट्री में आज भी दी जाती है. अमिताभ (Amitabh Bachchan Movies) और लीजेंड एक्टर शशि कपूर (Shashi Kapoor Films) ने करीब 12 फिल्मों में एक साथ काम किया है. दोनों ही एक्टर्स बेहद खूबसूरत रिश्ता भी शेयर करते थे लेकिन शशि कपूर ने एक बार अपनी फिल्म से अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan First Movie) के सारे सीन्स कटवा दिए थे. शशि कपूर (Shashi Kapoor First Movie) ने आखिर ऐसा क्यों किया इस किस्से की कहानी बड़ी रोचक है.

आखिर क्यों शशि कपूर ने कटवाए थे अमिताभ के सीन्स!

यह फिल्मी किस्सा उस दौर का है जब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Struggle) फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और शशि कपूर (Shashi Kapoor Last Movie) इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुके थे. तब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Debut Film) को जो भी रोल मिल जाता था, वह उसे कर लेते थे. एक दिन ऐसे ही काम ढूंढते हुए अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan and Shashi Kapoor) एक फिल्म के सेट पर पहुंचे, वहां शशि कपूर (Shashi Kapoor Debut Movie) एक फ्यूनरल सीन के लिए शूट कर रहे थे. उस सीन के लिए खूब सारी भीड़ चाहिए थी. अमिताभ बच्चन उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए और सीन शूट हो गया.

Amitabh Bachchan को दी थी सलाह!

शशि कपूर (Shashi Kapoor Last Movie) ने भीड़ के सीन में भी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Films) को पहचान लिया और उन्हें बुलाकर सलाह दी कि तुम मुंबई हीरो बनने के लिए आए हो, इस तरह के रोल मत किया करो. एंटरटेनमेंट की खबरों की मानें तो तब अमिताभ ने उनसे कहा कि पैसों की जरूरत थी, इसलि उन्होंने सीन शूट किया. तब शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन (Shashi Kapoor and Amitabh Bachchan Movies) को कुछ पैसे देकर भेजा और आगे से इस तरह के रोल ना करने की सलाह दी.

शशि कपूर (Shashi Kapoor Movies) ने डायरेक्टर से बात करके अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan New Movie) के भीड़ वाले सारे सीन्स कटवा दिए थे. शशि कपूर की बात को डायरेक्टर भी नाकार नहीं सकते थे तो उन्होंने भी सीन काट दिए. ऐसे में अगर कहा जाए कि शशि कपूर पहले से ही जानते थे कि अमिताभ आने वाले समय में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार होंगे.

