Shekhar Kapur को पता था Sushant Singh Rajput का दर्द, मौत पर किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्महत्या की खबर ने सभी को सकते में डाल दिया है. पुलिस को उनका शव मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में मिला है. हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. इस खबर से बॉलीवुड में शोक पसरा हुआ है. इस बीच मशहूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर (Shekar Kapur) ने सुशांत के जाने का दर्द बया किया है. शेखर ने ट्वीट कर अफसोस जताया कि आखिरी के 6 महीने वह सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं थे.

उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट कर सुशांत के जाने का दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, 'मुझे पता था कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं. मुझे लोगों की कहानी पता है, जिन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह गिराया कि तुमने रोने के लिए मेरे कंधे का साहारा लिया. काश पिछले 6 महीनों में मैं तुम्हारे आस-पास होता. काश, तुम मेरे पास पहुंचे होते. तुम्हारे साथ जो हुआ वह उनका कर्म था. तुम्हारा नहीं.' शेखर कपूर अपनी फिल्म “पानी” के लिए सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट करने वाले थे. फिल्म को लेकर काफी काम भी हो चुका था. सुशांत का नाम फाइनल था, लेकिन कुछ कारणों से यशराज फिल्म्स ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया और ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हो पाई.

I knew the pain you were going through. I knew the story of the people that let you down so bad that you would weep on my shoulder. I wish Iwas around the last 6 months. I wish you had reached out to me. What happened to you was their Karma. Not yours. #SushantSinghRajput

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) June 15, 2020