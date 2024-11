महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: उर्मिला मातोंडकर से लेकर सोनू सूद तक, सेलेब्स की पोलिंग बूथ से सामने आई झलक

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर मतदान जारी है. इसी कड़ी में बॉलीवुड सितारे भी मतदान केंद्र पहुंचे. सभी ने अपने-अपने लाखों फैंस को प्रेरित किया तो वोट के बाद प्रतिक्रिया भी दी. इस दिशा में उर्मिला मातोंडकर और सोनू सूद और फरहान अख्तर की तस्वीरें भी देखने को मिली.

एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो में वह मतदान केंद्र के पास खड़ी हुई दिखाई दे रही है. उर्मिला सफेद शर्ट और भूरे रंग की पैंट पहने हुए दिखाई दे रही हैं. क्लिप में, वह वोट डालने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं. उन्‍होंने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए फैंस को यह संदेश दिया कि उन्‍होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है.

Please vote For yourself, your children, your society and your #Maharashtra

सोनू सूद क्या बोले

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "कृपया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए वोट करें.' मुंबई के शिक्षा भवन इलाके के पास देखे गए अभिनेता सोनू सूद ने भी सभी से मतदान करने का आग्रह किया। अभिनेता ने कहा कि मतदान देश के लिए महत्वपूर्ण है.

VIDEO | Maharashtra elections: "I would like to appeal to people to vote. It is very important. It is the responsibility of everyone to vote, don't take it as a holiday," says actor Sonu Sood (@SonuSood). #MaharashtraElections2024 pic.twitter.com/y8dLkjTfMQ

