Spider-Man अब मार्वल का हिस्सा नहीं, फैंस ने सोशल मीडिया पर जताया दुख

लॉस एंजेल्स: माना जा रहा है कि मार्वल सिनेमेटिक यूनीवर्स अब स्पाइडरमैन फिल्मों का निर्माण नहीं करेगी, क्योंकि डिज्नी और सोनी पिक्चर्स के बीच बातचीत टूट गई है. दोनों स्टूडियो 2015 से ही 'स्पाइडरमैन' फिल्मों का ब्रांड साझा कर रहे थे. पिछले समझौते के तहत, सोनी द्वारा अकेले बनाई गई 2017 और 2019 के स्पाइडरमैन फिल्मों में मार्वल का भी निर्माता के रूप में नाम दिया गया था. इन फिल्मों में टॉम हालैंड ने अभिनय किया था और ये ब्लॉकबस्टर रहीं थीं. डिज्नी और सोनी ने हाल ही में इस सौदे को तोड़ दिया क्योंकि वे भविष्य की फिल्मों के वित्तपोषण के लिए किसी समझौते तक पहुंचने में 'असमर्थ' रहीं. 'यूएसएटुडे डॉट कॉम' की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

'डेडलाइन' के अनुसार, मार्वल के अध्यक्ष केविन फीगे, जिन्होंने फ्रैंचाइजी की दो नवीनतम फिल्मों 'स्पाइडर-मैन : फार फ्रॉम होम' और 'स्पाइडर-मैन : होमकमिंग' में क्रिएटिव लीड के रूप में काम किया था, को अब आगे की फिल्मों में तब तक कोई भूमिका नहीं मिलेगी, जब तक कि दोनों कंपनियों के बीच कोई समझौता नहीं हो जाता है. उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सोनी पिक्चर्स की ओर से एक बयान जारी किया गया है.

बयान में कहा गया, "स्पाइडर-मैन के बारे में अधिकांश खबरों में केविन फीगे के फ्रेंचाइजी में शामिल होने की चर्चा की जा रही है. हम निराश हैं, लेकिन डिज्नी के इस निर्णय का सम्मान करते हैं कि अब वह हमारे अगले लाइव एक्शन स्पाइडर-मैन फिल्म के मुख्य निर्माता के रूप शामिल नहीं होंगे. हमें उम्मीद है कि भविष्य में यह बदल सकता है, लेकिन हम यह समझते हैं कि डिज्नी ने उन्हें कई नई जिम्मेदारियां दी है, जिसमें उनकी नई मार्वल प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं. इसके कारण उनके पास अन्य परियोजनाओं पर काम करने का वक्त नहीं है. केविन शानदार हैं और हम उनकी मदद और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं और उन्होंने जिस रास्ते पर चलने में हमारी मदद की है, हम उसकी सराहना करते हैं और उस रास्ते पर हम आगे भी चलना जारी रखेंगे."

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)

We hope this might change in the future, but understand that the many new responsibilities that Disney has given him – including all their newly added Marvel properties – do not allow time for him to work on IP they do not own. (2/3)

— Sony Pictures (@SonyPictures) August 21, 2019