Saroj Khan के एक मजाक से सेट पर फूट-फूटकर रोने लगी थीं Sridevi! फिर एक्ट्रेस ने ऐसा बदला लिया कि...

Sridevi Movies: डांस कोरियोग्राफर सरोज खान (Saroj Khan) ने कई बड़ी एक्ट्रेसेस को अपनी ताल पर नचाया है लेकिन श्रीदेवी (Sridevi) के साथ वह एक खास बॉन्ड शेयर करती थीं. वह दोनों जब भी साथ काम करती थीं तो कमाल कर देती थीं लेकिन आज हम उनके काम की नहीं उस किस्से की बात करने जा रहे हैं जब सरोज खान (Saroj Khan Songs) ने श्रीदेवी (Sridevi Movies) के साथ ऐसा मजाक कर दिया था जिसके कारण एक्ट्रेस सेट पर फूट-फूट कर रोने लग गई थीं....

फिल्म के सेट पर रोई थीं श्रीदेवी!

सरोज खान ने श्रीदेवी (Saroj Khan and Sridevi Movies) और अपने इस किस्से का जिक्र एक्ट्रेस के निधन के बाद इमोशनल होते हुए किया था. सरोज खान (Saroj Khan Dance) ने किस्सा बताते हुए कहा था, श्रीदेवी (Sridevi first movie) अपने काम को लेकर खूब सीरियस रहती थीं वह कभी भी अपने काम को लेकर गंभीर ना रहें ऐसा हो नहीं पाता था. सरोज ने बताया था कि 'एक बार उन्होंने अपने कुछ डांसर्स के साथ मिलकर श्रीदेवी के साथ प्रैंक किया था. सरोज (Saroj Khan Family) ने कहा, सभी लोग अपने हाथों में पट्टी बांधकर उनके पास गए. श्रीदेवी (Sridevi Last Movie) ने हमें देखकर पूछा कि यह सब क्या हुआ है तो जवाब हमने दिया कि तुमने रात को इन सब लोगों को पीटा है. सरोज खान ने बताया, यह सुनने के बाद श्रीदेवी रोने लगीं फिर हमने बताया कि यह मजाक था तो उन्होंने बदला लेने की कसम खा ली.'

श्रीदेवी ने ऐसे चखाया मजा!

सरोज खान (Saroj Khan Death) ने किस्सा शेयर करते हुए बताया, 'फिर श्रीदेवी (Sridevi Daughter) ने एक दिन हम सभी को आकर खाना खाने के लिए कहा. हम खाना के लिए सभी बैठ गए तब श्रीदेवी (Sridevi Films) ने पहला ढक्कन खोला तो एक जार में मिट्टी निकली, दूसरे में पत्थर निकले, तीसरे में घास निकली तो किसी में कीचड़...' सरोज खान ने बताया, 'यह करने के बाद श्रीदेवी की तरफ सब देखने लगे, तब वह बोलीं खाओ-खाओ क्या बोल रहे थे, मैंने मारा है आपके लड़कों को डंडे से, अब खाइए ये खाना...'

