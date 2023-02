Bollywood Stories: बॉलीवुड के ये सितारें हैं जानी दुश्मन! एक ने सेट पर दबाया गला तो दूसरे ने मुंह पर थूका...

Sunny Deol Anil Kapoor Fights on Movie Sets: सनी देओल (Sunny Deol) और अनिल कपूर (Anil Kapoor) हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज एक्टर्स हैं. दोनों ने ही अपने-अपने समय में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं. लेकिन दोनों सितारों के बीच आपस में बिल्कुल नहीं पटती है, फिल्मी खबरों की मानें तो सनी और अनिल (Sunny Deol and Anil Kapoor Movies) जानी दुश्मन हैं. यह झगड़ा सालों से चलता आ रहा है, आइए जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है...

35 साल पुराना है सनी-अनिल का झगड़ा!

एंटरटेनमेंट खबरों की मानें तो सनी देओल (Sunny Deol Movies) और अनिल कपूर (Anil Kapoor Movies) का झगड़ा 'राम अवतार', 'इंतकाम' और 'जोशीले' फिल्मों के सेट से जुड़ा हुआ है. सनी-अनिल (Sunny and Anil Movies) का झगड़ा राम अवतार फिल्म के सेट से शुरू हुआ लेकिन कहानी के तार 'जोशीले' फिल्म से जुड़े हैं. दरअसल, हुआ ऐसा कि 'जोशीले' फिल्म में सनी देओल (Sunny Deol New Movie) का रोल दमदार था लेकिन पिक्चर के पोस्टर में अनिल कपूर (Anil Kapoor First Movie) का नाम ऊपर लिखा गया था. ऐसा कहा जाता है कि फिल्म के पोस्ट अनिल कपूर (Anil Kapoor Brother) के भाई बोनी कपूर (Boney Kapoor) ने बनवाए थे इसलिए दमदार रोल होते हुए भी लाइमलाइट अनिल कपूर ने लूटी थी.

ऐसा कहा जाता है कि जब फिल्म 'राम अवतार' शूट हो रही थी तब सनी देओल (Sunny Deol Films) ने अपने मन में भरी भड़ास अनिल कपूर (Anil Kapoor Films) पर निकाल दी थी. राम अवतार फिल्म के एक सीन में सनी देओल को अनिल कपूर का गला दबाना था. उस सीन के शूट के दौरान सनी इतना जोश में आ गए कि उन्होंने अनिल कपूर की हालत खराब कर दी. डायरेक्टर ने शूटिंग बीच में रोक दी तब भी सनी ने अनिल का गला नहीं छोड़ा था.

अनिल कपूर ने सनी देओल के मुंह पर था थूका!

सनी देओल (Sunny Deol Age) के गला दबाने का गुस्सा अनिल कपूर (Anil Kapoor Age) ने बुरी तरह से निकाला था. राम अवतार के बाद दोनों ने साथ ना काम करने का फैसला लिया था लेकिन फिर राजकुमार कोहली की फिल्म इंतकाम में दोनों को साथ लाया गया. इंतकाम के सेट पर सनी और अनिल (Anil Kapoor Family) की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि दोनों आजतक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो, 'इंतकाम' की स्क्रिप्ट के अनुसार, एक सीन में अनिल कपूर (Anil Kapoor Last Movie) को सनी देओल (Sunny Deol Last Movie) के पास खड़े होकर चिल्लाना था. तब अनिल कपूर इस तरह से चिल्ला रहे थे जिससे उनका थूक सनी के मुंह पर जा रहा था. तब सनी ने कई बार अनिल को समझाया कि ठीक से चिल्लाएं लेकिन अनिल ने उनकी बात नहीं मानी. फिर गुस्से में आकर सनी ने अनिल (Sunny and Anil Fight) का कॉलर पकड़ लिया था. तब सनी अनिल के झगड़े में सेट पर मौजूद लोगों को आना पड़ा था. वही दिन है और आज का दिन सनी और अनिल साथ काम नहीं करते हैं.

