सनी देओल की गदर फिल्म से थप्पड़ मारकर निकाले गए थे Kapil Sharma, 21 साल बाद फिल्म के एक्शन डायरेक्टर का खुलासा

Kapil Sharma was slapped and Threw from the sets of Gadar: कपिल शर्मा पहले बता चुके हैं कि वो सनी देओल की गदर के एक सीन में थे लेकिन बाद में वो सीन काट दिया गया लेकिन उन्होंने कभी इसके पीछे का ना तो कारण बताया और ना ही ये बताया कि सेट से उन्हें थप्पड़ मारकर निकाला गया था. अब शो के एक्शन डायरेक्टर ने इसकी वजह बताई है.