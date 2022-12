Sushant Singh Rajput की मौत के दो साल बाद वायरल हुआ ये वीडियो, रिया ने किया था शूट

Video Of Sushant Before His Death: 2020 में हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर से कई लोगों का दिल दहल गया था. सुशांत की मौत के 2 साल के बाद भी फैंस इस मामले को भुला नहीं पाए हैं. ऐसे में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद कई लोग चौंक गए.

सुशांत की मौत का रहस्य!

आपको याद दिला दें कि हाल ही में कूपर अस्पताल के एक कर्मचारी ने इस बात का दावा किया था कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उनका मर्डर हुआ था. इसके बाद से लोग एक बार फिर से एक्टर (Sushant Singh Rajput) के लिए मजबूती से स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं. पहले आप भी सुशांत की मौत के 2 साल बाद वायरल हो रहे इस वीडियो को जरूर देखें...

वीडियो देख आग बबूला हुए फैंस

इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि ये वीडियो पुराना है लेकिन फिर से सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में सुशांत सिंह अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं. कई फैंस को तो एक्टर की हालत देखकर तरस तक आने लगा. बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह के इस वीडियो को रिया (Rhea Chakraborty) ने ही शूट किया था. वीडियो देखने के बाद कई लोग रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराते दिखाई दिए.

सोशल मीडिया पर मच गया तहलका

तुनिषा की मौत के बाद एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का मामला काफी सुर्खियां बटोर रहा है. हाल ही में एक्टर के फ्लैट को किराएदार न मिलने की खबर से लेकर कूपर अस्पताल (Cooper Hospital) के कर्मचारी के बयान तक, लोग इस मामले के बारे में छोटी से छोटी बात जानने के लिए बेचैन हो उठते हैं और एक्टर के लिए इंसाफ चाहते हैं.

