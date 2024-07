Kulgam Terrorist Encounter: जम्मू और कश्‍मीर के कुलगाम जिले में मारे गए चार आतंकवादी एक घर में छिपे हुए थे. उन्होंने घर के भीतर अलमारी के भीतर 'बंकर' जैसा ठिकाना बना रखा था. सुरक्षा बलों ने एक एंटी-टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के इस 'बंकर' को ढूंढ निकाला. कुलगाम के चिन्निगाम में मारे गए सभी आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे.

कंक्रीट से तैयार किया गया यह बंकरनुमा ढांचा न जाने कब से आतंकवादियों का ठिकाना बना हुआ था. वीडियो में दिख रहा है कि यह 'बंकर' एक वार्डरोब के पीछे छिपे एक छोटे लेकिन अच्छी तरह से सुरक्षित कंक्रीट से बना हुआ था. वीडियो में सुरक्षाकर्मियों को एक नागरिक आवास में ठिकाने का निरीक्षण करते देखा जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, आतंकी इस ठिकाने का इस्तेमाल सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान में बच निकलने के लिए कर रहे थे.

Terrorists killed by Indian security forces in Kulgam, South Kashmir were hiding in a well-fortified concrete space behind a wardrobe at a civilian house. 6 Pakistan sponsored terrorists were killed in two separate encounters in Kashmir by Indian Army, J&K Police and CRPF. pic.twitter.com/LxngUXWIa0

