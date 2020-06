Sushant Singh Rajput की फैन ने 3D रंगोली बनाकर दी श्रद्धांजलि, देखिए VIDEO

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने अपने फैंस के बीच एक खास जगह बना ली थी. बीते कुछ दिनों में सुशांत के दोस्तों, परिवार, सेलेब्स और फैंस ने अपने-अपने तरीके से सुशांत को श्रद्धांजलि दी है. किसी ने सुशांत की खूबियों को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा है तो किसी ने सोशल मीडिया पर सुशांत की यादों को संजोया है. यही नहीं सोशल साइट इंस्टाग्राम ने उनके प्रोफाइल बायो में 'रिमेंबरिंग' शब्द जोड़कर इसे उनकी स्मृति के तौर पर सम्मान दिया है.

उनके एक फैंस ने जहां उनकी स्मृतियों को रंगोली के माध्यम से उकेरा है तो एक फैंस ने उनकी काबीलियत के बारे में वीडियो माध्यम से शेयर किया है. हाल ही में शिखा शर्मा नाम की एक कलाकार ने सुशांत सिंह राजपूत की 3डी रंगोली बना कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. शिखा शर्मा ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो सबका खूब ध्यान आकर्षित कर रहा है.

शिखा शर्मा वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत की 3डी रंगोली के पास बैठी नजर आ रही हैं. 3डी रंगोली में सुशांत सिंह राजपूत बैठे हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं. शिखा शर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत के रंगोली का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "सुशांत सिंह राजपूत के लिए हमारी श्रद्धांजलि, आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे सर.

सुशांत सिंह के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 12.4 मिलियन यानि एक करोड़ 24 लाख फॉलोअर्स हैं. उन्होंने कुल 87 पोस्ट अपने फैंस के साथ साझा की थीं. सुशांत 6737 लोगों को फालो कर रहे थे. सुशांत उन बहुत कम एक्टर्स में थे, जो अपने फैंस को भी फॉलो करते थे.

दोनों हाथों से लिखने में काबिल थे सुशांत

Sushant was an Ambidextrous,he could mirror write as well. Something that even Leonardo da Vinci would do,here he can be seen writing "Tahir Bhasin" using the same skill. pic.twitter.com/XMwEZv3hpL

— siddhant. (@ignoreandfly) June 19, 2020