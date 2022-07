Sushmita Sen on Marriage: तीन बार शादी करते-करते रह गईं सुष्मिता, बोलीं- ‘हर रिश्ते के कारण जिंदगी में बहुत तूफान आए’

Know Why Sushmita Sen not Married Yet: सुष्मिता सेन ने अपनी जिंदगी को खुलकर जीया है. हर फैसला उनका रहा और उन फैसलों का अंजाम भी उन्होंने ही सहा. अब तक कुंवारी सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) ने अब अपनी शादी ना होने को लेकर काफी कुछ रिवील किया है. उनके मुताबिक तीन ऐसे मौके आए जब बात शादी तक जा पहुंची थी.