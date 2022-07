RK Tapes: Ranbir Kapoor को इस एक्टर ने कहा- 'तुम Big B और SRK की तरह नेशनल स्टार नहीं बन सकते'

Watch RK Tapes: 'शमशेरा' (Shamshera) की रिलीज से पहले, यशराज फिल्म्स इस फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहा है, जिसमें रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और वाणी कपूर (Vaani Kapoor) मुख्य भूमिकाओं में हैं. शुक्रवार यानी आज फिल्म के मेकर्स ने रणबीर का एक नया वीडियो जारी किया है. वीडियो आरके टेप RK Tapes) सीरीज का हिस्सा है जिसे वाईआरएफ ने गुरुवार को शुरू किया था. एपिसोड 2 में, वीडियो की शुरुआत रणबीर कपूर के साथ होती है जो लिबर्टी सिनेमा में बैठे हुए हैं. वो अपने ऑनस्क्रीन आइडल अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को देखते हैं.

रणबीर ये कहते हुए वीडियो शुरू करते हैं कि 'मैं अमिताभ बच्चन बनाना चाहता था. जवान हुआ, तब शाहरुख खान बनना चाहता था और आखिरकार रणबीर कपूर बनना पड़ा'. वहीं, रणबीर ने खुलासा किया कि बड़े होने के दौरान उन्हें हिंदी फिल्मों का शौक था और वो अक्सर हीरो की नकल किया करते थे. उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब वो एक एक्टर बन गए तब वो उस तरह की फिल्मों का चुनाव नहीं कर सके जैसी उनके आइडल्स ने चुनी थीं.

Watch our hero #RanbirKapoor talk about his favourite heroes and more in RK Tapes - Episode 2.

Shamshera releasing in Hindi, Tamil & Telugu. Celebrate #Shamshera with #YRF50 only at a theatre near you. pic.twitter.com/i9Y2xNLl1b

— Yash Raj Films (@yrf) July 1, 2022