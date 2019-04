स्वरा भास्कर ने किया कन्हैया कुमार के लिए प्रचार, सेना पर सवाल उठाकर हुईं थी TROLL

नई दिल्ली : बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं. स्वरा आज अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं लेकिन इस बार स्वरा ने अपने बर्थडे को अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया है. स्वरा आज बिहार के बेगूसराय में हैं और वहां वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने पहुंची हैं. स्वरा, कन्हैया कुमार की सपोर्टर हैं. स्वरा ने एक बयान में कहा कि यह जन्मदिन मनाने का एक असामान्य तरीका है. लेकिन, कन्हैया एक दोस्त हैं और मुझे लगता है कि वह हम सभी की ओर से एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं. अगर वह जीतते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र की जीत होगी.

कन्हैया को सपोर्ट करने की वजह से स्वरा पहले सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुकी हैं. लेकिन स्वरा का मानना है कि उन्हें लगता है कि वह देश की एक अक्लमंद और देशभक्त नागरिक के नाते कन्हैया के विचारों से जुड़ी हुई हैं.

बोल के लब आज़ाद हैं तेरे,

बोल ज़बान अब तक तेरी है..@kanhaiyakumar is a principled politician & an admirable & fine orator! hope he gets to display these skills & his sincerity in #Parliament Gr8 way to translate “you have nothing to lose but your chains, and a world to win.” https://t.co/KyY3KUVkDl

— Swara Bhasker (@ReallySwara) March 30, 2019