'मुझे एहसास नहीं था..' अपने पहनावे को लेकर ट्रोल हुईं स्वरा भास्कर ने तोड़ी चुप्पी; पति के बचाव में कही ये बात

Swara Bhasker Slams Trolls: अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कुछ दिन पहले एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो हल्के रंग के सूट में सिर पर पल्लू रखे नजर आ रही हैं. इसके साथ ही फोटो में एक मौलाना सज्जाद नोमानी और उनके पति फहद अहमद भी नजर आ रहे हैं, लेकिन स्वरा अपने पहनावे को लेकर बुरी तरह से ट्रोल हो गईं. कुछ लोगों ने उनके पहनावे का मजाक उड़ाया और कुछ ने आरोप लगाया कि उन्होंने मौलवी से मिलकर गलत किया.

क्योंकि इस मौलवी ने महिलाओं के अधिकारों पर विवादित बयान दिया था. जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया से उस फोटो को हाइड कर दिया. अब एक्ट्रेस का इस पर रिएक्शन आया है. उन्होंने ट्रोल्स को मजाक उड़ाने और ट्रोल करने पर जवाब दिया. इसके साथ ही उन्होंने अपने पति फहद अहमद का बचाव करते अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो वेस्टर्न लुक में अपने पति फहद अहमद के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. स्वरा भास्कर का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.





स्वरा भास्कर ने ट्रोल्स का दिया जवाब

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरी कपड़ों की पसंद एक राष्ट्रीय साइबर बहस बन जाएगी (अजीब है!). यहां शादी के बाद की और भी तस्वीरें हैं, ताकि संगठित लोग और उनका कीचड़ फैलाने का मौका पा सकें.. माफी चाहती हूं, @FahadZirarAhmad आपके बारे में उनका रूढ़िवादी मुसलमान पति वाला स्टीरियोटाइप बिल्कुल गलत है. हंसी आ रही है!'. उनके इस ट्वीट पर भी यूजर्स का कई रिएक्शन आ रहे हैं. अपना और अपने पति का बचाव करने को लेकर एक्ट्रेस यहां भई ट्रोल किया जा रहा है.

Campaign mode for the last 21 days.. it’s been a whirlwind and an education like no other!! Thank you to the wonderful people of #AnushaktiNagar who opened their hearts to us and showered us with so much affection. pic.twitter.com/B9bd7pZexv

— Swara Bhasker (@ReallySwara) November 20, 2024