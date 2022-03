The Kashmir Files पर निशाना साध कर बुरी फंसी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, लोगों ने लगा दी क्लास

नई दिल्ली: इन दिनों फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) खूब सुर्खियां बटोरी रही हैं. लेकिन इस बीच एक एक्ट्रेस ने इस फिल्म पर निशाना साध दिया. जिसके बाद उनकी लोगों ने जमकर क्लास ली. उनका एक ट्वीट उन पर इतना ज्यादा भारी पड़ा कि मूवी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगा दी. एक्ट्रेस ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सफलता के लिए आपकी मेहनत को बधाई दे तो पहले बीते 5 साल में उनके सिर पर बैठकर गंदगी मत फैलाइए'.

बुरी फंसीं स्वरा

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) अपने बयानों की वजह से कई बार विवादों में फंस चुकी हैं. वहीं, हाल ही में एक बार फिर से वो कुछ ऐसे ही कारणों से सुर्खियों में आ गई हैं. स्वरा भास्कर ने हाल ही में बिना किसी का नाम लिए एक ट्वीट किया है जिसे 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) पर निशाना माना जा रहा है. स्वरा का ये ट्वीट तब आया है जब लोग बॉलीवुड सेलेब्स से 'द कश्मीर फाइल्स' को सपोर्ट करने की मांग कर रहे हैं. वहीं, ये ट्वीट स्वरा को भारी पड़ गया और वो सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गईं.

If you want someone to congratulate you for the ‘success’ of your efforts.. maybe don’t spend the last five years shitting on their heads.. #justsaying — Swara Bhasker (@ReallySwara) March 13, 2022

Kindly find some time and see Kashmir Files. Then, ask for proof and evidences of the GENOCIDE IN KASHMIR IN 1990.

You may shoot sequel of Kashmir Files..?

Jai Hind — N P CHAWLA (@chawlanp_chawla) March 13, 2022

Laga laga laga...didi ko — Bharat Sharma (@ibharatsharma) March 13, 2022

Swara Di please watch Kashmir files to understand terrorism and genocide. Very high Ratings. I have watched and bear your films and web series Di — Mariner (@Beingpahadisoul) March 13, 2022

Exactly...don’t spend time shitting on their heads...apne photos/videos post mat kiya karo please, #criminaloffence hai ye...https://t.co/MoWYjxzGWG — Mrs.Bong_Bizarre (@bizarre_bong) March 13, 2022

Congratulations Swara!!! again you did it….successfully got attention of people from “someone else success”…but sorry this time only 100 retweets…it seems people are busy in some useful work… ;) ….. — Satya (@Satya1142) March 14, 2022

I mean like really Swara... Im sure you completely missed the plot here.. As an artist yourself u really do not know how/when to appreciate good work.. pic.twitter.com/ZBovMgDyx9 — Ramesh Raveendran (@RameshRaveendr9) March 16, 2022

