'पार्टी चलेगी सारी रात....', वानखेड़े में 'वर्ल्ड चैम्पियन' टीम इंडिया की विक्ट्री परेड देख इमोशनल हुए शाहरुख खान, सामने आया ये ट्वीट

वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम के सम्मान में पूरा हिंदुस्तान एकजुट है. मरीन ड्राइव पर टीम इंडिया को चीयर्स करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है. बारबाडोस की धरती पर दक्षिण अफ्रीका को टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में हराकर रोहित ब्रिगेड ने तिरंगा लहराया था. अब देश के ये चैंपियन मुंबई पहुंचे हैं जिन्हें पूा देश सलाम कर रहा है. अब बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का रिएक्शन भी सामने आया है जिन्होंने टीम के हर खिलाड़ी के जज्बे को सलाम किया है.

गुरुवार को भारतीय टीम की वतन वापसी हुई. नई दिल्ली से टीम इंडिया मुंबई पहुंची, जहां सड़कों पर लाखों फैंस जुटे थे. भारतीय टीम ने ओपन बस परेड भी की. इस दौरान भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ट्रॉफी को देश को समर्पित की. उन्होंने कहा कि वह काफी भाग्यशाली हैं जिन्हें ये मौका मिले. ये पूरे देश की ट्रॉफी है.

शाहरुख खान ने शेयर किया टीम इंडिया का वीडियो

अब शाहरुख खान ने टीम इंडिया की भर-भरकर तारीफ की है. किंग खान ने मरीन ड्राइव के वीडियो को शेयर किया, जहां लाखों की संख्या में फैंस टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुंचे. वहीं खिलाड़ी ओपन बस में ट्रॉफी के साथ परेड करते दिखे. इसी के साथ किंग खान ने शानदार पोस्ट भी लिखा.

Seeing the boys so happy and emotional fills my heart with pride…. As Indians this is such an amazing moment - to see our boys take us to such great heights!!! Love u all my Team India… and now dance away all night long.

Boys in Blue take away all the blues!

Big… https://t.co/zN3jUC9mvP

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 4, 2024