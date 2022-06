The Family Man की ये एक्ट्रेस Maldives में लगा रही हैं आग! बिकिनी पहनकर बढ़ाया इंटरनेट का पारा!

The Family Man Actress Shreya Dhanwanthary Bikini Pictures from Maldives: पिछले दो सालों से ऐसा लग रहा है कि सभी सेलिब्रिटीज का फेवरेट हॉलिडे डेस्टीनेशन मालदीव (Maldives) है. अब, भाभी जी घर पर हैं (Bhabhi Ji Ghar Par Hain) की 'अंगूरी भाभी', शुभांगी अत्रे (Shubhangi Atre) के बाद 'द फैमिली मैन' (The Family Man) और 'स्कैम 1992' (Scam 1992) जैसे शोज में कमाल की अदाकारी करने वाली एक एक्ट्रेस मालदीव में छुट्टी मना रही हैं. बिकिनी में इंस्टाग्राम (Instagram) पर तस्वीरें शेयर करके इन्होंने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है!

The Family Man की ये एक्ट्रेस मालदीव में लगा रही हैं आग!

अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहां किस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो आइए हम आपको इस बारे में बताते हैं. कुछ दिनों से, Shreya Dhanwanthary मालदीव (Maldives) में छुट्टियां मना रही हैं और हर दिन हॉट तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम (Instagram) पर पोस्ट कर रही हैं. हाल ही में, श्रेया ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जिनमें उन्होंने बिकिनी पहनकर पोज किये हैं.

बिकिनी पहनकर बढ़ाया इंटरनेट का पारा!

कुछ समय पहले ही Shreya Dhanwanthary ने नई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वो एक प्याजी रंग की बिकिनी पहनकर पोज कर रही हैं. श्रेया के चेहरे पर मेकअप नहीं हुआ है और नैचुरल लुक में वो काफी खुसुरत लग रही हैं. उनके बैकग्राउन्ड में मालदीव का गहरा नीला समुंदर दिखाई दे रहा है जो काफी अच्छा लग रहा है. श्रेया ने तीन तस्वीरें एक साथ पोस्ट की हैं, इनमें उनके बाल भी खुले हुए हैं और वो काफी हॉट भी लग रही हैं. बिकिनी का ब्रा टॉप काफी डीप है और उनका क्लीविज भी दिखाई दे रहा है.

आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से श्रेया रोज अपने अलग-अलग बीच लुक्स अपने फैन्स के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं.