बड़े पर्दे पर छाई ‘तुम्बाड’, ‘द बकिंघम मर्डर्स’ का बुरा हाल देख घबराईं करीना; लोगों से कर रहीं फिल्म देखने की अपील

Tumbbad vs The Buckingham Murders Collection: हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, जिनमें करीना कपूर खान की हालिया रिलीज नई फिल्म ‘द बकिंघम मर्डर्स’ और री-रिलीज हॉरर फिल्म ‘तुम्बाड’ है. करीना कपूर खान की नई फिल्म ‘द बकिंघम मर्डर्स’ 13 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है, जिसको क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. हंसल मेहता के डायरेक्शन में बनी ये क्राइम थ्रिलर फिल्म साल 2018 में आई हॉरर थ्रिलर ‘तुम्बाड’ की री-रिलीज से मुकाबला कर रही है.

इस दौरान करीना कपूर ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वे उनकी फिल्म जरूर देखें. एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्म के सेट से अपनी एक मोनोक्रोम फोटो भी शेयर की है, जिसमें उनका बिना मेकअप वाला लुक देखने को मिल रहा है. हालांकि, कुछ लोग इस पोस्ट पर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. करीना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, 'आप किसका इंतजार कर रहे हैं? 'द बकिंघम मर्डर्स' अब सिनेमाघरों में आ गई है'. उनकी इस पोस्ट पर लोगों खूब सारे कमेंट्स कर रहे हैं और एक्ट्रेस को ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे.

करीना लोगों से कर रहीं फिल्म देखनी अपील

एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'करीना आंटी, अब आपको आत्मा का रोल करना चाहिए'. वहीं, दूसरे ने लिखा, 'इसमें आप काफी बूढ़ी लग रही हैं'. वहीं, करीना के जिन फैंस ने उनकी इस फिल्म को देखा है वो उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में री-रिलीज हॉरर थ्रिलर ‘तुम्बाड’ से काफी पीछे चल रही है, जिसने करीना की चिंता को बढ़ा दिया है, जिसके बाद एक्ट्रेस फैंस से अपील कर रही हैं कि वो उनकी फिल्म को जरूर देखे. करीना की फिल्म को बड़े पर्दे पर दो दिन हो चुके हैं.

#Tumbbad continues to surprise, numbers jump on Day 2... In recent times, the biz of repeat-runs has been an eye-opener, but the response that #Tumbbad is generating surpasses them all.

More importantly, the lack of fresh content has been a key talking point in the exhibition… pic.twitter.com/I5dyhJYLQb

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 15, 2024