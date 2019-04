बेटे के नेता बनने पर बोले धर्मेंद्र, 'राजनीति का ABC नहीं पता, लेकिन देशभक्ति हमारे खून में है'

नई दिल्ली : बॉलीवुड के दमदार एक्टर्स में से एक रहे धर्मेंद्र आज भी अपने फैंस के चेहते हैं. धर्मेंद्र सुपरहिट हीरो तो रहे ही हैं साथ ही उन्होंने नेता बनकर देश की सेवा भी की है. अब सनी देओल अपने पिता के कदमों पर चलकर चुनाव मैदान में खड़े हैं. सनी देओल के राजनीति में आने के बारे में धर्मेंद्र का कहना है कि जो मैंने बीकानेर में किया वही सनी भी आगे बढ़ाएगा. इतना ही नहीं धर्मेंद्र ने कहा कि राजनीति का नहीं पता लेकिन देशभक्ति हमारे खून में है.

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए धर्मेंद्र ने कहा कि वो सनी देओल के राजनीति में आने से खुश हैं और उन्हें राजनीति का ABC तो नहीं पता लेकिन राजनीति हमारे खून में कूट-कूट कर भरी हुई है. आप बीकानेर जाकर देखिए और लोगों से पूछिए कि धर्मेंद्र ने क्या काम किया है वो आपको बताएंगे. अब इसी तरह से सनी भी देश के लिए काम करेगा.

#WATCH Mumbai: Veteran actor Dharmendra says "We don't know the ABC of politics but patriotism is in our blood, we will serve the nation. What I did in Bikaner you can go and see, Sunny will also serve the nation." #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/DHUqymVxCc

