रिलीज होते ही 'आईसी 814: कंधार हाइजैक' के बाटकॉट की उठने लगी मांग, डायरेक्टर को कोस रहे नेटिजेंस; लगा ये आरोप

Boycott IC 814: The Kandahar Hijack: 'आईसी 814: कंधार हाईजैक' इस वीकेंड ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण की दर्दनाक घटनाओं को दिखाया गया है. जहां कुछ लोगों ने डायरेक्टर अभिनय की सराहना की है, तो वहीं कुछ लोग उनको जमकर कोस रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि घटनाओं को बदलने की कोशिश की गई है.

इतना ही नहीं, आतंकवादियों के नाम बदलने पर भी कई लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. असल में, हाईजैक करने वालों आतंकियों के नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी, अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर बताए जा रहे हैं. लेकिन सीरीज में इन आतंकवादियों के नाम भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ रखे गए हैं. ऐसा लगता है कि सीरीज में आतंकवादियों के लिए कोडनेम इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको लेकर नेटिजेंस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. साथ ही बायकॉट की मांग उठ रही है.

सीरीज में दिखाए गए आतंकियों के गलत नाम

'आईसी 814: द कंधार हाईजैक' में आतंकियों के बदले नाम को लेकर एक्स हैंडल पर नेटिजेंस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. साथ ही वे आतंकियों के असली नाम भी बता रहे हैं. इसके अलावा वे डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को भी काफी खरी खटी सुना रहे हैं. ये सभी ट्वीट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. जहां उनको दूसरे यूजर्स का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है. सभी ट्वीट्स पर डालिए एक नजर-

Kandahar flight hijackers' original names: * Ibrahim Athar

* Shahid Akhtar

* Sunny Ahmed

* Zahoor Mistry

* Shakir Anubhav Sinha hijacker web series IC 814 depicted as:

* Bhola

* Shankar This is how whitewashing done cinematically pic.twitter.com/8WPzJqExNO — Rishi Bagree (@rishibagree) August 31, 2024

Names of IC814 Hijackers changed to Shankar & Bhola by @anubhavsinha This is how Bollywood let the TERRORISTS WIN:#BoycottBollywood#IC814TheKandaharHijack IC814 Names in

Hijackers Webseries pic.twitter.com/lv0xeVgIJu — Stranger (@amarDgreat) September 1, 2024

Can we just simply #BoycottIC814, The Kandahar Hijack? These people are whitewashing in broad daylight. How this is even possible? https://t.co/FOVjaYB9ld — Rigorous Tony (@rigorous_tony) August 31, 2024

This is just not acceptable @MIB_India @MIB_Hindi @AmitShahOffice @PMOIndia

This is insulting to the nation at large. The propagandists are the biggest perpetrators of the crime against national security and unity.#BoycottIC814 https://t.co/rGsmKC09DO — Sushil K. Parashar (@sugeetp) August 31, 2024

'आईसी 814: कंधार हाईजैक' में नजर आने वाले कलाकार

हाल ही में स्ट्रीम हुई 'आईसी-814 द कंधार हाईजैक' में कई शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं, जिनमें नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, दीया मिर्जा, अरविंद स्वामी और पत्रलेखा का नाम शामिल है. ये सीरीज 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इस सीरीज को आलोचकों का मिक्स रिएक्शन मिल रहा है. इस सीरीज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो साल 1999 में घटी थी. जह इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को कुछ आतंकियों ने हाइजैक कर लिया था.