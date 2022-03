ऑस्कर में क्रिस रॉक को पड़े थप्पड़ का रूस-यूक्रेन युद्ध से है कनेक्शन, इस एक्टर ने खोली पोल

नई दिल्ली: साल 2022 के ऑस्कर अवॉर्ड्स (Oscar Awards 2022) की रात सिर्फ अवॉर्ड देने के लिए ही नहीं बल्कि थप्पड़ कांड के लिए भी जानी जाएगी. क्रिस रॉक को पता नहीं था कि उनका एक मजाक उन पर इतना भारी पड़ जाएगा कि पूरी दुनिया के सामने उन्हें जोरदार थप्पड़ खाना पड़ेगा. जी हां, हर तरफ विल स्मिथ और क्रिस रॉक की ही चर्चा है, लेकिन क्या आप इस घटना का रूस-यूक्रेन युद्ध (Russo-Ukraine War) के बीच का कनेक्शन पता है?

ऑस्कर अवॉर्ड 2022 (Oscar Awards 2022) में कॉमेडियन क्रिस रॉक (Comedian Chris Rock) को थप्पड़ मारने के बाद हर जगह हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) की चर्चा है. थप्पड़ कांड पर अब बॉलीवुड एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) का भी रिएक्शन आया है. उन्होंने विल स्मिथ के थप्पड़ और रूस-यूक्रेन युद्ध (Russo-Ukraine War) के बीच का कनेक्शन खोज निकाला है. ऑस्कर में क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने को लेकर दुनियाभर के कॉमेडियन विल स्मिथ की निंदा कर रहे हैं. इस घटना पर ट्वीट करते हुए एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal Tweet) ने लिखा, ‘कॉमेडियंस हर जगह खतरे में हैं.’

Comedians are in Danger everywhere , be it Chris or Zelensky !!!

