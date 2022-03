94th Academy Awards: ऑस्कर समारोह में 'Dune' का जलवा, 6 अवार्ड जीते; 10 कैटेगरी में था नॉमिनेशन

लॉस एंजेलिस: सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रतिष्‍ठ‍ित और सबसे बड़े पुरस्‍कार ऑस्‍कर अवॉर्ड्स 2022 की घोषणाएं (Oscars 2022 Winners Full List) हो गई हैं. 94वें अकादमी पुरस्कारों का आयोजन इस साल 2022 में आज सुबह लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ. जहां विभिन्न फिल्म समारोहों में सुर्खियां बंटोरने के बाद Dune ने बड़ी जीत हासिल की है. मशहूर डायरेक्टर डेनिस विलेन्यूवे (Denis Villeneuve) द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने ऑस्कर (Oscars 2022) में अबतक 6 कैटेगरी में पुरस्कार जीतते हुए बाजी मारी है.

अकादमी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर घोषणा की कि Dune ने अब तक 'बेस्ट फिल्म एडिटिंग', 'बेस्ट स्कोर', 'बेस्ट साउंड' और 'बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन' में अवार्ड जीतने की जानकारी साझा की थी. वहीं समारोह में आगे चलकर Dune ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट और 'बेस्ट सिनेमेट्रोग्राफी' कैटेगरी का अवार्ड भी अपने नाम किया.

The Oscar for Best Visual Effects goes to... #Oscars pic.twitter.com/OGdWD84jcr

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022