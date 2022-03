लॉस एंजेलिस: 94वें अकादमी पुरस्कारों का ऐलान हो गया. अमेरिका के लॉस एंजिल्स स्थित डॉल्बी थिएटर में आयोजित इस भव्य समारोह में जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ बाकी दिग्गजों को अलग अलग कैटेगिरी में ऑस्कर अवार्ड (Oscar Awards 2022) मिला. वहीं इसी आयोजन के मंच संचालन के दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिससे वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया.

सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर अवॉर्ड 2022 (Oscar Awards 2022) के आयोजन के दौरान हॉलीवुड (Hollywood) के कई दिग्गज पहुंचे थे. इसी दौरान ऑस्कर अवॉर्ड 2022 के होस्ट और कॉमेडियन क्रिस रॉक (Chris Rock) ने विल स्मिथ (Will Smith) की पत्नी को लेकर मजाक किया जिसके बाद हॉलीवुड एक्टर ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया. जिसकी वजह से सभी मेहमान और दर्शक हैरान रह गए.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022