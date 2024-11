Moana 2 Review: 8 साल बाद नई लहरों का सफर लिए लौटी 'मोआना', क्या चला पाई पहली फिल्म सा जादू? यहां पढ़ें रिव्यू

Moana 2 Social Media Review: इस वीकेंड 'मोआना 2' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, जो 8 साल बाद 'मोआना' सीरीज की वापसी है. पहले भाग की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं और फैंस इस नए पार्ट के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब जब इस फिल्म का सीक्वल सिनेमाघरों में दस्तक दे चुका है. ऐसे में फिल्म को लेकर डिज्नी की फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शकों और बच्चों की उम्मीदें काफी ज्यादा है. ऐसे में अगर आप भी इस फिल्म को अकेले या अपने दोस्तों-परिवार के साथ देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले रिव्यू पढ़ लें.

सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यू आने शुरू हो चुके हैं. कई सारे डिज्नी फैंस ने फिल्म को लेकर अपने रिव्यू के साथ-साथ उसके अंदर नजर आने वाली कहानी से लेकर VFX और खामियों के लेकर अपनी बात रखी है, जो आपके काफी काम आ सकती है. ज्यादातर लोगों को यही कहना है कि फिल्म पहले पार्ट सा जंदू चला पाने में कामयाब नहीं हो पाई. चलिए देखते हैं सोशल मीडिया पर फिल्म को दर्शकों का कैसा रिएक्शन मिल रहा है.

#Moana2 :

A beautiful & triumphant sequel that starts a bit slow but slowly grows into epic adventure that won me over by the end!

The emotional depth & chemistry between #Moana & #Maui remain strong making it a worthy follow-up to 2016 classic! #Disney #Disneyland pic.twitter.com/jlmUJ2m17U — TBH REVIEW (@arnikhazra4) November 26, 2024

Just got done watching #moana2 Yesterday And I gotta say it was a pretty good movie, I give it a 8/10 it’s not as great as the original, But I still enjoyed it, And if you’re planning on seeing it be sure to stay for the mid-credits #Disney #disneyanimation pic.twitter.com/YZm6qxV0B7 — Mariah Whatley (@Whatley1Mariah) November 27, 2024

'मोआना 2' का सोशल मीडिया रिव्यू

एक सोशल मीडिया यूजर ने फिल्म का रिव्यू देते हुए लिखा, 'एक शानदार और सफल सीक्वल, जो शुरुआत में थोड़ा धीमा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे एक अद्भुत रोमांच में बदल जाता है, जो अंत तक दिल जीत लेता है! #मोआना और #मौई के बीच की भावनात्मक गहराई और आपसी तालमेल पहले जैसा ही मजबूत है, जो इसे 2016 की मूल फिल्म का शानदार अनुवर्ती बनाता है'. एक और यूजर ने लिखा, 'कल मैंने #Moana2 देखी और ये वाकई में शानदार लगी. मैंने इसे 8/10 नंबर दिए हैं. हालांकि, पहली फिल्म जितनी बेहतरीन नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे काफी पसंद आई'.

MOANA 2 may not be an instant classic or as emotionally resonant as the original, but the spectacle exceeds the expectations of its Disney origins to become a rousing big screen animated adventure that's sure to entertain families over the holidays. @DisneyAnimation #Moana2 pic.twitter.com/46Xg7Rqjqy — I Can't Unsee That Movie (@CantUnseeMovie) November 27, 2024

पहली फिल्म सा जादू दिखा गायब

एक और यूजर ने लिखा, ''मोआना 2' भले ही पहली फिल्म की तरह इमोशन गहराई न छू पाए, लेकिन ये डिज़्नी+ के लिए बनी उम्मीदों से आगे निकलते हुए बड़े पर्दे का एक शानदार एनिमेटेड एडवेंचर बन बई है. ये फिल्म खासकर छुट्टियों में पूरे परिवार को एंटरटेन करने का दम रखती है और अपनी रोमांचक कहानी से दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल होती है'. एक और यूजर ने लिखा, ''मोआना 2' पहले भाग जितना अच्छा शायद नहीं बन सकता था, लेकिन ये फिर भी एक मजेदार और दिलचस्प सीक्वल है'. #मोआना2'.

