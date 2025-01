'किसने बांध रखे हैं मोदी सरकार के हाथ, बांग्लादेश को उसी की भाषा में दें जवाब', ममता के भतीजे का हल्ला बोल

Abhishek Banerjee: बांग्लादेश को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरते हुए हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हर कोई जानता है कि बांग्लादेश में किस तरह जुल्म हो रहा है और किस तरह अराजकता फैल रही है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की चुप्पी इस मामले पर अटकलों बढ़ा रही है. अभिषेक बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे कंद्र सरकार से जवाब देने की बात कही है. साथ ही कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जवाब दे या यूं कहें कि उस भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे जो शायद बांग्लादेश समझता हो.

अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा,'उन्हें (केंद्र सरकार) कौन रोक रहा है? हमारी पार्टी के नजरिये से हमने पहले दिन से ही अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि यह एक संघ का विषय है, बाहरी या विदेशी मामले केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.' केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी - एक पार्टी के तौर पर टीएमसी हर भारतीय की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार का पूरा समर्थन करेगी. उन्होंने आगे कहा,'हम चाहते हैं कि वे उन लोगों को जवाब दें जो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और हमें लाल आंख दिखा रहे हैं.'

#WATCH | Kolkata, West Bengal | TMC general secretary Abhishek Banerjee says, "...Everyone knows the kind of atrocity, the kind of anarchy that has been going across Bangladesh and the silence of Central Government is adding to the speculation... We want to see the Central… pic.twitter.com/ERZpDXCxxG

