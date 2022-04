थप्पड़ कांड के बाद Will Smith ने उठाया ये बड़ा कदम, जारी किया भावुक कर देने वाला बयान

नई दिल्ली: ऑस्कर अवॉर्ड्स 2022 में हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ (Will Smith) का थप्पड़ कांड चर्चा में है. उन्होंने सेरेमनी के दौरान सबके सामने कॉमेडियन और ऑस्कर प्रेजेंटर क्रिस रॉक (Chris Rock) को स्टेज पर थप्पड़ मार दिया था, जिसका एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ. हालांकि, इस घटना के बाद विल स्मिथ ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है.

विल स्मिथ ने एकेडमी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने ऑस्कर सेरेमनी में अपनी हरकत के लिए माफी मांगी है. विल स्मिथ ने कहा कि मैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और बोर्ड के उचित समझे जाने वाले हर परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं. 94वें एकेडमी अवॉर्ड प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने जो कुछ किया वह बेहद चौंकाने वाला, तकलीफदेह और माफ ना करने के लायक है.

