Rahat Fateh Ali Khan Viral Video: नशे में चूर पाकिस्तानी सिंगर ने कर दी ऐसी हरकत, देख नाराज हो रहे फैंस!

Rahat Fateh Ali Khan Video: पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान (Rahat Fateh Ali Khan) को भला कौन नहीं जानता. हिंदुस्तान और पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनकी आवाज का जादू बिखर चुका है. ना जाने कितने बॉलीवुड गानों में आवाज दे चुके हैं ये लेकिन इस बार इनकी वायरल हुई एक वीडियो के कारण ये फैंस की नाराजगी झेल रहे हैं. जो वीडियो सामने आई है उसमें ये नशे में चूर नजर आ रहे हैं और इनकी लड़खड़ाती जुबान देख लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है और इन्हें सोशल मीडिया पर अब ट्रोल किया जा रहा है.

नशे में धुत राहत ने चाचा नुसरत के मैनेजर पर लुटाया प्यार

ट्विटर पर शेयर ये वीडियो तेजी से छा रही है. पिछले 24 घंटों में ही ये वीडियो वायरल हो गई बै जिसमें राहत फतेह अली खान नशे में नजर आ रहे हैं और ऐसी हालत में अपने चाचा दिवंगत सिंगर नुसरत फतेह अली खान के मैनेजर रहे शख्स पर प्यार लुटाते दिख रहे हैं. लड़खड़ाती जुबां में राहत कह रहे हैं कि ‘वो एक थे, एक हैं और एक रहेंगे.’

Rahat Fateh Ali Khan's viral video is a perfect example of why you should avoid overdosing on "Toot Siah".

