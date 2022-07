Pushpa 2 से सामने आया Allu Arjun का धांसू लुक! हाथ में सिगार, आंखों पर चश्मा, स्टाइलिश हेयरस्टाइल देख फैंस बोले- ‘स्टाइल है बॉस’

Allu Arjun New Look From Pushpa 2: अल्लू अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो स्टाइलिश हेयरस्टाइल, हाथ में सिगार और आंखों पर चश्मा लगाए नजर आ रहे हैं. तो क्या अल्लू ने पुष्पा 2 से अपनी पहली झलक फैंस को दिखा दी है?