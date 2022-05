KGF 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही रॉकी भाई की रफ्तार, ईद पर बनाएगी एक नया रिकॉर्ड

KGF Chapter 2 Box Office Collection: सुपरस्टार यश (Yash) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) की ताबड़तोड़ कमाई की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर जारी है. कलेक्शन के मामले में 'केजीएफ 2' फिल्म के हिंदी वर्जन ने बड़े-बड़े बॉलीवुड सितारों की फिल्मों को धूल चटा दिया है. अब फिल्म 400 करोड़ के आंकड़े की तरफ तेजी से बढ़ रही है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर ताजा जानकारी शेयर की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. ईद के मौके पर फिल्म की कमाई में और इजाफा होगा. अभी तक फिल्म के हिंदी वर्जन ने 373.33 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

#KGF2 is all set to emerge 2ND HIGHEST GROSSING *HINDI* FILM... Also, #Eid holidays will expedite its journey towards 400 cr... ALL TIME BLOCKBUSTER... [Week 3] Fri 4.25 cr, Sat 7.25 cr, Sun 9.27 cr, Mon 3.75 cr. Total: 373.33 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/3dokKBvW8p

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 3, 2022