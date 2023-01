'Naatu-Naatu' Making: बेहद गर्मी के बीच कई रीटेक में शूट हुआ था नाटू-नाटू! Junior NTR ने कहा- काफी मुश्किल था सिग्नेचर स्टेप...

Naatu Naatu Nominated For Oscars 2023: ऑस्कर अवार्ड 2023 (RRR in Oscars) में एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म आरआरआर के गाने 'नाटू-नाटू' की भी एंट्री हो गई है. 'नाटू-नाटू' को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है. इस गाने को दुनियाभर में बेशुमार पॉपुलैरिटी मिल रही है, 'नाटू-नाटू' (Naatu Naatu Song in Oscars) को पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है. ऐसे में इस गाने को ऑस्कर के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है. 'नाटू-नाटू' सॉन्ग जितना सुनने में कमाल है, उतने ही इस गाने के डांस स्टेप्स भी बवाल हैं. 'नाटू-नाटू' के हुकस्टेप को लेकर जूनियर एनटीआर (Jr. NTR) ने एक इंटरव्यू में बात की थी.

Jr. NTR को नहीं लगा हुकस्टेप मुश्किल!

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr. NTR Naatu Naatu Dance) से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि यह गाना और इसके डांस स्टेप्स दोनों काफी फेमस हो गए हैं. हुकस्टेप को सोशल मीडिया पर खूब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करने में कितना समय लगा था और यह कितना आसान था. जूनियर एनटीआर (Junior NTR) ने सवाल के जवाब में कहा, यह असल में आसान था. मैं यह नहीं कहूंगा कि स्टेप बहुत कठिन था लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें (एसएस राजामौली) को बहुत मुश्किल लग रहा था.

जूनियर एनटीआर (Jr. NTR in RRR) ने नाटू-नाटू की मेकिंग पर बात करते हुए कहा, 'इसे कोरोना महामारी के कारण इंडिया में शूट नहीं कर पाए थे. इसलिए हमें यूक्रेन ले जाकर टॉर्चर किया गया था.' एनटीआर आगे बताते हैं, 'उस एक स्टेप के लिए 18 बार टेक्स लिए गए थे. वह (राजामौली) वह बस मॉनिटर के आगे बैठ जाते थे और स्टेप को फ्रीज करके देखते थे.'

'नाटू-नाटू' शूट में ये करते थे SS Rajamouli

जूनियर एनटीआर (Jr. NTR Movies) ने 'नाटू-नाटू' पर बात करते हुए कहा, वह बार-बार ऐसा करते थे ताकि मेरा और चरण का तालमेल एकदम ठीक बैठे. लेकिन आप यह कैसे कर सकतो हो, दोनों का स्टाइल डांस में एकदम अलग है. एनटीआर (Jr. NTR On Naatu Naatu) ने आगे बताया, वहां मौसम बड़ी ही अजीब था क्योंकि सूरज शाम को 8 बजे ढलता था और सुबह 6 बजे निकलता था. ऐसे में शूट के समय बड़ी गर्मी होती थी.

