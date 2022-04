हाथ नहीं है मगर कमाल का नाचता है ये बच्चा, डांस रिएलिटी शो में बनाई अपनी पक्की जगह

'डीआईडी लिटिल मास्टर्स' (DID Little Masters) के मंच में एक खास बच्चा आया है, जो अपने हुनर से लोगों का दिमाग चकरा सकता है. हाल ही में रेमो ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देख लोग हैरान हो गए हैं. रेमो और अहमद (Remo And Ahmad) की जुगलबंदी वाले इस वीडियो को खूब वाहावाही मिल रही है.