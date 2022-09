The Kapil Sharma Show: Krushna Abhishek के बाद अब 'द कपिल शर्मा शो' पर नहीं दिखेगा ये बड़ा कॉमेडियन! खुद दी फैन्स को दिल तोड़ने वाली खबर

Bharti Singh in The Kapil Sharma Show New Season: कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) काफी पॉपुलर है और इसका नए सीजन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. आपको बता दें कि कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) के बाद इस शो को एक और कॉमेडियन ने छोड़ने की बात कह दी है. बता दें कि कृष्णा की तरह इस कॉमेडियन की फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है और इनका यह कहना कि वो शो में शायद न नजर आएं, फैन्स के लिए एक बड़ा धक्का है. यहां कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) की बात हो रही है और शो के हर एपिसोड में न दिखने की बात उन्होंने खुद कही है..

Krushna के बाद अब कपिल के शो पर नहीं दिखेगा ये कॉमेडियन

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, हम यहां कॉमेडियन भारती सिंह की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा है कि वो शो के हर एपिसोड में नजर नहीं (has Bharti Singh left Kapil Sharma Show) आने वाली हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारती ने एक इंटरव्यू में अपने फैन्स से कहा कि वो उन्हें कॉमेडी शो के हर एपिसोड में देखने की उम्मीद न करें क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है.



खुद दी फैन्स को दिल तोड़ने वाली खबर

भारती ने कहा है कि दरअसल उन्होंने इस शो की शुरुआत से पहले ही 'सा रे गा मा पा' शो को साइन कर लिया था. यही वजह है कि फैन्स को इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भारती हर एपिसोड में नजर आएंगी. उन्होंने कहा है कि क्योंकि शोज के शूटिंग्स का टाइम क्लैश कर सकता है, इसलिए वो कपिल शर्मा शो के हर एपिसोड में नहीं दिखेंगी लेकिन बीच-बीच में उन्हें देखा जा सकेगा.

बता दें कि कृष्णा अभिषेक ने पहले ही बता दिया था कि वो इस सीजन में नजर नहीं आने वाले हैं. इस बार शो में पांच नए एक्टर्स और किरदारों की एंट्री हुई है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.