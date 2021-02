Bigg Boss 14: क्या मिडवीक इविक्शन में बेघर हुए Abhinav Shukla? फैंस में दिखा गुस्सा

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है वैसे-वैसे ही घर के अंदर का माहौल गर्म होता जा रहा है. घर के माहौल का असर घर के बाहर सोशल मीडिया पर फैंस के बीच भी साफ नजर आ रहा है. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे यूजर्स के बीच काफी नाराजगी नजर आ रही है. खबर है कि फिनाले में दमदार टक्कर देने वाले प्रतियोगी माने जाने वाले अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) को बीच सप्ताह में ही बेघर कर दिया गया है.

'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) के घर से सामने आई यह शॉकिंग इविक्शन की खबर लोगों को रास नहीं आ रही. दरअसल इन दिनों 'बिग बॉस' के घर पर कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उनके कनेक्शंस आए हुए हैं. उनकी वोटिंग को देखते हुए घर के एक सदस्य को मिड वीक एलिमिनेशन में बेघर किया गया है. यह नाम किसी और का नहीं बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) घर से बेघर हो गए हैं.

फैंस ने सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा

सोशल मीडिया पर बिग बॉस के घर के अंदर की जानकारी लीक करने के मामले में फेमस 'द खबरी' की रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनव शुक्ला बेघर हो चुके हैं. हालांकि इस बात को लेकर अब तक बिग बॉस या कलर्स की तरफ से कोई प्रोमो वीडियो या फोटो सामने नहीं आई है. लेकिन यह खबर सामने आते ही अभिनव के फैंस में खासी नाराजगी है. अभिनव का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है.

If the news about #AbhinavShukla 's eviction is true then it's a proud moment for both Rubiholics and Abhi army. Makers have tried so hard to get him out but they failed terribly due to audience's support so they finally had to take this unfair step ahead. DESERVING WINNER RUBINA

Dear @ashukla09,

I am furious. I am sad. I am confused. I was looking forward to see you watching your journey. I was looking forward to see you feeling proud of yourself, but the show stole it all from us with an unfair format.

WE WILL ALWAYS LOVE YOU.#AbhinavShukla

— REAL PLAYER ABHINAV (@BeingMyself_7) February 8, 2021