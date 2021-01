Bigg Boss 14: सलमान खान से नाराज हुए फैंस, राखी को सपोर्ट करना नहीं आया रास

नई दिल्‍ली: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14 ) की कंटेस्टेंट राखी सावंत (Rakhi Sawant) इस वक्‍त खासी चर्चा में हैं. अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक के साथ लड़ाई के बाद तो सोशल मीडिया पर राखी सावंत को लेकर खासी चर्चा हो रही है. वह अभिनव शुक्ला पसंद करती हैं और उनकी मानें तो वह अभिनव से प्यार भी करती हैं. प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान और उसके बाद इस बात को लेकर खासा ड्रामा भी हुआ. यहां तक कि अभिनव को परेशान करने के लिए राखी सावंत ने उनके अंडरवियर फाड़ दिए, जिसे लेकर वे सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल भी हुईं. इसके बाद रुबीना ने राखी को जमकर लताड़ा और उसे दूर रहने के लिए भी कहा.

...लेकिन सलमान ने किया सपोर्ट

राखी सावंत द्वारा सारी हदें पार करने के बाद भी बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14 ) शो के होस्‍ट सलमान खान (Salman Khan) ने उन्‍हें कुछ कहने के बजाय उलटा सपोर्ट किया. इतना ही नहीं उन्‍होंने रूबीना और अभिनव को ही ओवर रिएक्‍ट करने की बात कही. सलमान ने कहा कि राखी सावंत की वजह से ही अभिनव दिखाई दे रहे थे. साथ ही उन्हें राखी को व्‍यक्तिगत तौर पर समझाने चाहिए था, ना कि इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित करना चाहिए था. सलमान खान ने रुबीना और अभिनव से कहा कि उन्होंने राखी सावंत को पूरी तरह गलत समझा है. वैसे तो उन्‍होंने राखी को हद में रहने के लिए कहा लेकिन रुबीना और अभिनव को जमकर डोज दिया.

ये भी पढ़ें: Bigg Boss: निक्की तंबोली की बदतमीजियों से परेशान सलमान ने कहा अब भाड़ में जाओ

सलमान के रवैये पर उठे सवाल

राखी सावंत को सपोर्ट करने और रुबीना-अभिनव को फटकार लगाने का सलमान खान का ये रवैया बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14 ) के फैंस को रास नहीं आया. इसके चलते फैंस ने सलमान खान (Salman Khan) के इस व्‍यवहार पर न केवल सवाल उठाए बल्कि उन्‍हें ट्रोल भी किया. फैंस चाहते हैं कि राखी को सस्‍ती लोकप्रियता पाने के लिए किए गए ड्रामों के लिए सजा मिलनी चाहिए. ऐसा न करके सलमान ने उनकी बेवजह साइड ली है.

एक यूजर ने लिखा है,' यदि वो समझाए तो कंट्रोलिंग/डोमि‍नेटिंग, यदि ना समझाए तो क्‍यों नहीं समझाया. निक्‍की यदि अंडरवियर के बारे में बात करे तो बदतमीजी लेकिन राखी अंडरवियर काटे तो एंटरटेनमेंट. वाह...'. वहीं एक अन्‍य यूजर ने लिखा, 'यह बहुत ही सिलेक्टिव जजमेंट है. राखी एंटरटेनमेंट के नाम पर सारी हदें पार कर रही हैं, लेकिन जिम्‍मेदार रुबीना और अभिनव को ठहराया जा रहा है. क्‍या हम नेशनल टीवी पर कोई अच्‍छे शो की उम्‍मीद कर सकते हैं.'

Is that's cheep ghatiya harkat Rakhi Not best entertainment bakwas #Salman aap ko lagta hoga entertainment audience to bilkul nahi support kr rhi VIEWERS WITH ABHINAV — siraj ahmed malik.. (@SirajAhmadMali1) January 30, 2021

So irritating to see Vikas Gupta and Rahul defending Rakhi’s behaviour. The verbal diarrhoea of Rakhi to Abhinav shown in the episodes is nothing short of harassment. My respect to #RubiNav for keeping their cool. The guy is clearly uncomfortable and traumatised #BigBoss14 — Munmun Dutta (@moonstar4u) January 30, 2021