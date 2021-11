BIGG BOSS: ताबूत में लिटाकर विदा किए जाएंगे कंटेस्टेंट, शो का कॉन्सेप्ट देख भड़के फैंस

नई दिल्ली: टीवी से सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) का कॉन्ट्रवर्सी से पुराना नाता है. शो में हमेशा कुछ न कुछ चौंकाने वाला होता रहता है जिसके चलते ये टीवी शो सुर्खियों में बना रहता है. TRP के मामले में बिग बॉस (Bigg Boss) की हालत खस्ता चल रही है और ये रियलिटी शो टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पा रहा है. इसी बीच शो से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है.

ताबूत में लिटाकर होगा एलिमिनेशन

शो में कुछ नया और दिलचस्प करने की कोशिश में निर्माताओं ने कुछ ऐसा कर डाला है जिसके चलते जमकर बवाल हो रहा है. इस बार मेकर्स की क्रिएटिविटी लोगों को हजम नहीं हुई है. मंगलवार को मेकर्स ने अपकमिंग वीक के एलिमिनेशन एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेकर्स ने कंटेस्टेंट्स को बाहर करने के लिए ताबूत का इस्तेमाल किया है.

मेकर्स पर भड़क गए स्टार्स के फैन

यानि जो भी कंटेस्टेंट घर से एलिमिनेट होगा उसे ताबूत में लिटाकर विदा कर दिया जाएगा. शो का हिस्सा बनने वाले हर कंटेस्टेंट की गजब की फैन फॉलोइंग होती है और इस शो में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट टीव के लोकप्रिय स्टार्स होते हैं. ऐसे में इन स्टार्स के फैंस काफी ज्यादा भड़क चुके हैं और शो को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.

Aaj #BB15 ke ghar mein chaayega elemination ka kala baadal! Kya gharwaale khud ke survival ke liye chadayenge rishton ka balidaan? Jaanne ke liye do watch #BiggBoss15 tonight at 10:30 pm only on #Colors.

Catch it before TV only on @VootSelect. #BB15 @justvoot pic.twitter.com/OtVf8vucjA

— Bigg Boss (@BiggBoss) November 23, 2021