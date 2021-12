तेजस्वी और करण के ब्रेकअप से टूटा फैंस का दिल, 'BE FAIR WITH KARAN' हो रहा ट्रेंड

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) में इस समय 'टिकिट टू फिनाले' टास्क चल रहा है. हर कंटेस्टेंट फिनाले में पहुंचने के लिए बेताब है और अपनी पूरी ताकत से खेल को जीतने की कोशिश कर रहा है. बीते एपिसोड में रश्मि देसाई और अभिजीत बिचुकले इस रेस से बाहर हो गए हैं. इसके बाद करण कुंद्रा (Karan Kundrra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) के बीच इस टास्क में विनर बनने को लेकर टक्कर हो रही है. जिसके बीच इस रोमांटिक कपल का ब्रेकअप हो गया है. इस टास्क को साखी सावंत संचालित कर रही हैं.

जैसा कि हमने बताया कि इस टास्क की संचालक राखी सावंत हैं. तो अब दोनों कंटेस्टेंट यानी करण-तेजस्वी के बीच उन्होंने ही टास्क जीतने को लेकर आग लगा दी. जिसके बाद करण कुंद्रा (Karan Kundrra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) के बीच काफी झगड़ा होता दिख रहा है. 'बिग बॉस 15' के ताजा प्रोमो में इस बात का खुलासा हुआ है. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर फैंस का दिल टूट गया है और यहां #BEFAIRWITHKARAN ट्रेंड कर रहा है.

