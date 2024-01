Bigg Boss 17: जिस टी-शर्ट के पहनने के बाद विक्की जैन और अंकिता की हुई थी लड़ाई, उसकी कीमत जान उड़ जाएंगे होश

'बिग बॉस 17' में हालिया एपिसोड में विक्की जैन और अंकिता लोखंडे की जबरदस्त लड़ाई हुई थी. दोनों की लड़ाई तब शुरू हुई थी जब अंकिता लोखंडे ने कहा था कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मन्नारा और विक्की इतना क्लोज आ रहे हैं. हुआ ये था कि मन्नारा चोपड़ा ने विक्की जैन की तारीफ की थी. मिलने मिलाने की बातें कही थीं. बस यही से दोनों का झगड़ा शुरू हो गया था. इस पूरी लड़ाई के दौरान विक्की जैन ने जो टी-शर्ट पहनी थी वो अब चर्चा में आ गई है.

वजह है विक्की जैन की टीशर्ट का चौंका देने वाला प्राइज. जी हां, इस टीशर्ट की कीमत इतनी है कि आप दो आईफोन खरीद लेते. इतने पैसों में तो लक्षद्वीप की ट्रिप एन्जॉय कर लेते. जी हां, विक्की जैन की टीशर्ट की कीमत 2.5 लाख रुपये है.

