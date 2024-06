'इतने बुरे दिन आ गए…' Bigg Boss OTT 3 में अरमान मलिक ने दोनों पत्नियों संग की एंट्री; देवोलीना भट्टाचार्जी को आया गुस्सा

Devoleena Bhattacharjee On Armaan Malik and His Two Wives: 'बिग बॉस ओटीटी 3' का आगाज हो चुका है. इस सीजन को बॉलीवुड के 'झकास' एक्टर अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं. शो में 16 कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं और सभी जानी-मानी हस्तियां हैं, जिनके बीच तू-तू मैं-मैं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन बिग बॉस से घर में आए कंटेस्टेंट्स को लेकर बाहर की दुनिया में भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है.

इसी बीच टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' की एक्स कंटेस्टेंट रहीं देवोलीना भट्टाचार्जी भी शो में आए कंटेस्टेंट्स को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं. 'बिग बॉस ओटीटी 3' के घर में दिल्ली की 'वड़ा पाव गर्ल' चंद्रिका दीक्षित गैरा की एंट्री के बाद अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका मलिक की एंट्री को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है.

Do you think this is entertainment? This is not entertainment, it's filth. Don't make the mistake of taking this lightly because it's not just a reel, it's real. I mean, I can't even understand how anyone can call this shamelessness entertainment ? I feel disgusted just hearing… https://t.co/BVeVjGrTm2 — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) June 22, 2024

अरमान मलिक और दोनों पत्नियों पर साझा निशाना

हाल ही में देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'क्या आपको लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है? ये एंटरटेनमेंट नहीं, गंदगी है. इसे हल्के में लेने की गलती न करें, क्योंकि ये कोई रील नहीं, रियल है. मेरा मतलब, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि कोई इस बेशर्मी को एंटरटेनमेंट कैसे कह सकता है? मुझे इसके बारे में सुनकर ही घिन आती है. केवल 6/7 दिनों में प्यार हुआ, शादी हुई और फिर पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ भी वही हुआ. ये मेरी कल्पना से परे है'.

न बैंड-बाजा, न कोई तामा-झाम... इन हसीनाओं ने सादगी से रचाया था ब्याह! किसी ने घर तो किसी ने मंदिर में लिए सात फेरे

Shameless Trio who don't even care about their kids and happily encourage polygamy are now in #BiggBossOTT3 . #ArmaanMalik #PayalMalik #KritikaMalik . It's pathetic to see how senseless the two ladies are, the guy is anyways shameless.pic.twitter.com/OYULQEr6Ub — Lady Khabri (@KhabriBossLady) June 22, 2024

देवोलीना ने बिग बॉस पर उठाए सवाल

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'और बिग बॉस आपको क्या हो गया है? क्या इतने बुरे दिन चल रहे हैं आपके कि आपको पॉलीगेमी एंटरटेनमेंट लग रही है? ऐसे कंटेस्टेंट्स का परिचय देते समया आप क्या क्या सोच रहे थे? इस शो को बच्चों से लेकर बुजुर् सभी देखते हैं. आप नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं कि वे 2-3-4 शादियां कर सकते हैं? क्या सभी लोग एक साथ खुशी से रह सकते हैं? जाकर उनसे पूछिए जो हर दिन ऐसी घटनाओं को झेल रहे हैं, दुख में जी रहे हैं'. उनके इस ट्वीट पर काफी सारे फैंस भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं.