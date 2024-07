'साई तू बाहर मिल, उठवा लेंगे तेरे को...', लव कटारिया के सपोर्ट में उतरे एल्विश यादव; VIDEO

'बिग बॉस ओटीटी 3' में एक बार फिर दो कंटेस्टेंट के बीच झड़प देखने को मिली है. इस बार साई केतन राव और लवकेश कटारिया के बीच लड़ाई होती दिखाई दी. इस लड़ाई में साई केतन आपा खो देते हैं और लव को मारने के लिए पहुंचते हैं. इस बीच बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव ने रिएक्ट किया है. साथ ही लव कटारिया को सपोर्ट किया है.

शो में हाल में ही अरमान मलिक और विशाल के बीच लड़ाई हुई थी. जहां यूट्यूबर ने विशाल को थप्पड़ जड़ दिया था. ये मुद्दा अभी पूरी तरह शांत हुआ भी नहीं था कि अब साई और लव के बीच झगड़ा देखने को मिला है. एक बार फिर से घरवाले शो के नियमों को तोड़ते दिखाई दिए.

उठवा लेते...एल्विश यादव बोले

एल्विश यादव ने अपने हालिया व्लॉग में लव कटारिया और साई केतन की लड़ाई का जिक्र किया. यहां एल्विश ने गुस्सा जाहिर किया और कहा, 'वो तो बिग बॉस है. अगर शो के बाहर कुछ कहा होता तो देख लेते. कटारिया के साथ कोई ऐसा कर दिया तो देख लेंगे. बाहर मिल उठवा लेते.'

. #ElvishYadav is literally shameless person who abbuse to #SaiKetanRao because of his fight with #LuvKataria

He said " SAI TU BAHAR MIL UTHA LENGE TEREKO "!! Now elvish directly give threat to sai!!#AbhishekMalhan #FukraInsaan pic.twitter.com/AfKGDlgtbB

(@ViratKattarFan) July 17, 2024