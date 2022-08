Ghum Hai Kisikey Pyar Meiin: पत्नी सई को छोड़ पाखी के पीछे विराट, भड़के दर्शक बोले- 'दिखा रहे हैं अडल्ट कन्टेंट'

Virat and Pakhi in Ghum Hai Kisikey Pyar Meiin Troll for this scene: स्टार प्लस पर आने वाला शो गुम है किसी के प्यार में काफी चर्चित सीरियल है जो लोगों के पीछे काफी समय से पकड़ बनाए हुए हैं. इसकी कहानी दर्शकों को भा रही है लेकिन अब शो में दिखाए जा रहे एक सीन को लेकर ये ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया है. एक सीन में विराट पाखी को आइसक्रीन डेट पर ले जाता है और ये बात शो के दर्शकों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है यही वजह है कि इसे लेकर अब फैंस शो के मेकर्स और कलाकारों को खरी खोटी सुना रहे हैं.

प्लॉट को बताया घटिया कन्टेंट

दरअसल पाखी विराट और सई के बच्चे की सरोगेट मदर बनने जा रही है. लिहाजा विराट उसके ज्यादा ध्यान रख रहे हैं और यही बात सई को खल रही है. इसके अलावा पाखी कितनी चालाक है ये हर कोई जानता है इसके बावजूद विराट का पाखी की तरफ झुकाव सई के फैंस और शो के दर्शकों को बिल्कुल भी नहीं भा रहा. इसलिए वो शो में दिखाए गए एक सीन की वजह से काफी परेशान हैं. इस सीन में पाखी विराट को अपनी आइसक्रीन खाने की इच्छा बताती हैं जिसके बाद विराट पाखी को आइसक्रीम डेट पर ले जाता है. हालांकि वहां भी वो पाखी से सई का ही जिक्र करता है लेकिन दर्शकों को विराट का पाखी के साथ डेट पर जाना पसंद नहीं आया और वो शो को ट्रोल कर रहे है.

Devar and Bhabhi go for an Icecream Date Makers of GHUM have NO LIMITS,NO BOUNDARIES They don’t leave a chance of INSULTING our CULTURE Personally I haven’t seen this kind of CRAP in USA too #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh @sidd_vankar @MIB_India @StarPlus SHAMELESS

To satisfy bhabhi's demands, first take her to an icecream date, allow bhabhi to spit venom against your wife, then to cover up this, bring icecream for the wife...poor girl, falling for these cheap tricks. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/xJhYCMRjt4

इस मामल मे यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट कर अपनी बात रख रहे हैं. गुस्से में यूजर्स इस तरह का घटिया कन्टेंट दिखाने के लिए शो के राइटर्स और मेकर्स को ही ट्रोल कर रहे हैं

She knows he is DUMB

So she will make him roam around her with her tactics.

HE KNOWS HER INTENTIONS VERY WELL. he is saying

You can consider me as Ache dost

But still dont wanna miss a chance to be alone with her ☺️#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/9tgsvtzsPj

— Love Life (@Shivikaislove) August 1, 2022