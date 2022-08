याद है yeh Rishta Kya Kehlata Hai की ‘वर्षा’? अब एक्टिंग छोड़ मुंबई में कर रही हैं ये काम, जानकर होंगे हैरान!

Where Is yeh Rishta Kya Kehlata Hai Varsha Now: टेलीविजन के हिट सीरियल्स की बात करें तो ये रिश्ता क्या कहलाता है का नाम जरूर लिया जाएगा. 2009 में शुरू हुआ इस शो का सिलसिला आज भी लगातार जारी है. इसे ऑडियंस का प्यार ही इतना मिल रहा है. यही वजह है कि 13 साल बाद भी इसे उतना ही पसंद किया जा रहा है. इतने सालों में शो की कास्ट काफी बदल चुकी है लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तब हिना खान (Hina Khan) और करण मेहरा (Karan Mehra) लीड रोल में थे. इसके अलावा भी कई जाने माने और कुछ नए चेहरे शो में नजर आए थे जिन्हें दर्शकों ने खूब प्यार दिया. इन्हीं में से एक थीं पूजा जोशी (Pooja Joshi) जिन्होंने शो में अक्षरा यानि हिना खान की पक्की दोस्त और बाद में उनकी भाभी का किरदार निभाया था.

पूजा जोशी ने निभाया था वर्षा का किरदार

वर्षा के रोल में पूजा जोशी को काफी पसंद किया गया था. उनके मासूमियत से भरे और प्यारी सी भाभी के रोल को काफी सराहा भी गया और दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया. कई सालों तक पूजा इस शो से जुड़ी रहीं लेकिन फिलहाल काफी समय पहले वो इसे अलविदा कह चुकी हैं और इसके बाद उन्हें की और शो में देखा भी नहीं गया. ऐसे में सवाल ये कि रातों रात ये एक्ट्रेस आखिर क्यों लाइमलाइट से दूर हो गईं और इन दिनों क्या कर रही हैं?

अब बिजनेस में किस्मत आजमा रही हैं पूजा

सबसे पहले तो आपको बता दें कि पूजा जोशी शादी कर चुकी हैं और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है. पूजा ने बिजनेसमैन मनीष अरोड़ा से शादी की और फिर वो पूजा जोशी अरोड़ा बन गई हैं. शादी के बाद उनकी प्राथमिकता उनके परिवार के लिए है लेकिन वो एक्टिंग छोड़ घर पर बैठने वालों में से नहीं हैं बल्कि मुंबई में वो खुद का सलून चला रही हैं. जी हां...उनके सलून का नाम है Romila’s जिसे पूजा अपने पति के साथ मिलकर संभालती हैं. फिलहाल पूजा एक्टिंग से ब्रेक ले चुकी हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर