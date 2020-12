Bigg Boss 14: इस वजह से ट्रेंड कर रहीं हैं Bigg Boss 14 की कंटेस्टेंट Rakhi Sawant

नई दिल्ली: कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) एक बार फिर सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही हैं. इन दिनों वह 'बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14)' के घर के अंदर मौजूदा प्रतियोगियों के खिलाफ एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई हैं और फैंस उनकी मौजूदगी को काफी पसंद कर रहे हैं. 'बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14)' की प्रतियोगी राखी सावंत (Rakhi Sawant) सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.

दरअसल हाल ही के एक एपिसोड में, राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने 'बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14)' के घर के अंदर निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) के साथ एक ऐसी हरकत कर दी कि वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही हैं. राखी सावंत (Rakhi Sawant) अपने बयानों से काफी चर्चा में हैं और अनोखे वन-लाइनर्स सैस और हंसी के ठहाकों से भरे ट्वीट और MEME उन्हें लेकर शेयर किए जा रहे हैं. देखिए ऐसे ही मजेदार पोस्ट...

#RakhiSawant is effortlessly entertaining. The image she has in public she is totally opposite of that.

Liked the way how she bajaooed Cheapki Turnboli with her funny antics. Would love to see Rahul and her bajaoing everyone!!!

RAHUL IS BACK@OrmaxMedia @ColorsTV @BiggBoss

(@RealIz_Rare) December 16, 2020