Bigg Boss 18: लास्ट टाइम फैन को लगा बड़ा झटका, निया शर्मा नहीं होंगी शो का हिस्सा; पोस्ट शेयर कर बोलीं- 'सॉरी..'

Bigg Boss 18 Nia Sharma: सलमान खान के सबसे इंतजार किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस 18 का ग्रैंड प्रीमियर आज रविवार, 6 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें बस कुछ ही घंटे बाकी हैं. शो रात 9 बजे कलर्स चैनल पर देखा जा सकेगा. सलमान हर कंटेस्टेंट का इंट्रो देंगे और उन्हें बिग बॉस के घर में भेजेंगे. लेकिन शो शुरू होने से पहले फैंस को एक बड़ा झटका लगा है, जिसने उनके होश उड़ा दिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा, जिन्हें बिग बॉस 18 का पहला कन्फर्म कंटेस्टेंट माना जा रहा था.

हालांकि, अब उनके शो में शामिल होने को लेकर एक सस्पेंस बना गया है. दरअसल, प्रीमियर से कुछ ही घंटे पहले निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया है, जिसने फैंस को निराश कर दिया है. उन्होंने पोस्ट शेयर कर बताया कि वो अब इस शो का हिस्सा नहीं है. साथ ही इसके लिए उन्होंने फैंस से माफी भी मांगी है. हाल ही में निया ने अपनी इंस्टााग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अब इस शो का हिस्सा नहीं होंगी, जिसके लिए उन्होंने अपने फैंस से माफी भी मांगी है.

निया शर्मा नहीं होंगी बिग बॉस का हिस्सा

निया शर्मा ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'जिन फैंस और शुभचिंतकों को मैंने निराश किया, उनसे माफी चाहता हूं. सच में, आपके जबरदस्त सपोर्ट, प्यार और पागलपन से भरे हाइप ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है! इसने मुझे पिछले 14 सालों में जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, उसकी याद दिला दी. मैं नहीं कह सकती कि मुझे इस हाइप और ध्यान का मजा नहीं आया. लेकिन कृपया मुझे ब्लेम मत करो. ये मेरी गलती नहीं थी'. निया का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको पढ़ने के बाद उनके फैंस काफी निराश हैं और जानना चाहते ऐसे क्यों हुआ?

Nia Sharma can't just blame the channel for everything. She was equally involved in the stunt. The channel wouldn't have used her for hype without her consent. She got both the money and the attention, and she enjoyed it. #BiggBoss18

— (@BiggBoss_Tak) October 6, 2024