Nisha Rawal से भिड़ीं 'लवर' रोहित की पत्नी निधि! Karan ने लगाए थे 'भाई' संग लिव इन में रहने के आरोप

Nisha Rawal Confronted by Wife of Live in Partner: टीवी इंडस्ट्री का जाणा-माना नाम, करण मेहरा (Karan Mehra), जो टीवी धारावाहिक 'यह रिश्ता क्या कहलाता है' मैं 'नैतिक' की अहम भूमिका निभा चुके हैं, अपने विवाहित जीवन को लेकर खबरों में रहे हैं. हाल ही में, करण ने अपनी पत्नी, निशा रावल (Nisha Rawal) पर ये आरोप लगाए हैं कि वो अपने 'भाई' के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं. अब, इस बात पर उस 'भाई' की पत्नी ने निशा से भिड़ गई हैं. आइए इस मामले के बारे में सबकुछ डिटेल में जानते हैं..

Karan Mehra ने अपनी पत्नी को लेकर किया बड़ा खुलासा

हाल ही में, करण मेहरा ने मीडिया के सामने काफी उड़ा होकर यह खुलासा किया है कि उनकी पत्नी शादी के दौरान किसी और के साथ रिलेशनशिप में थीं. करण ने कहा है कि निशा अपने 'राखी भाई' रोहित साथिया (Rohit Sathia) के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही हैं. पहले तो निशा रोहित को राखी बांधती थीं लेकिन अब उन्हीं के घर में, नाजायज संबंध में हैं.

Nisha से भिड़ीं 'लवर' रोहित की पत्नी निधि!

ETimes की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहित साथिया (Rohit Sathia) की बीवी, निधि (Nidhi), जो लखनऊ में रहती हैं अब निशा से भिड़ने के लिए मुंबई पहुंच गई हैं. निधि और उनके पति के बीच के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं और इसलिए वो अब मुंबई पहुंची हैं, ताकी वो करण के बयान पर निशा से बात कर सकें और चीजों को क्लैरफाइ कर सकें. खबरों की मानें तो निशा से निधि उनके पुराने अपार्टमेंट पर मिली हैं.

आपको बता दें कि निशा और करण के बीच मई, 2021 से अनबन चल रही है और कई गंभीर आरोपों के बाद निशा उनके बेटे काविश के साथ अलग रहने लगी थीं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.