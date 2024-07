'उसने मेरे प्राइवेट पार्ट....', अरमान मलिक पर 11 साल की बच्ची ने रेप का लगाया था आरोप, FIR की कॉपी वायरल

'बिग बॉस ओटीटी 3' में अरमान मलिक काफी चर्चित पर्सनैलिटी हैं. शो में उन्हें कोई सरपंच का टाइटल दे रहा है तो कोई चुगलखोर का. जब से अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा है, वह सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हुए हैं. जिस अरमान मलिक ने औरत के सम्मान के चलते हाथ उठाने की बात को जायज कहा था, उनका एक पुराना केस चर्चा में आ गया है. उस केस की बात हो रही है जहां अरमान मलिक पर बच्ची संग रेप का आरोप लगा था. चलिए बताते हैं आखिर क्या था पूरा मामला.

हुआ ये कि सोशल मीडिया पर एक FIR की फोटो वायरल हो रही है. ये वही एफआईआर है जिसमें अरमान मलिक पर रेप और ड्रग्स का आरोप लगाया गया था. सालों पुराने इस मामले में यूट्यूबर पर 11 साल की नाबालिग बच्ची को नशीली दवा देकर रेप का इल्जाम लगा था. हाल में ही उनकी पहली पत्नी पायल मलिक से भी इस बारे में सवाल किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ साफ इस पर जवाब देने से मना कर दिया.

आखिर क्या है इस एफआईआर में

ट्विटर पर वायरल हो रही एफआईआर की कॉपी में साल 2019 की बात हो रही है. जहां अरमान मलिक की नाबालिग हाउसहेल्प ने पुलिस में केस दर्ज करवाया था. इस वायरल हो रही तस्वीर में पीड़िता का पूरा बयान भी छपा हुआ है. जहां अरमान के साथ साथ पायल मलिक का नाम भी लिया जाता है. जिन्हें दुष्कर्म के बारे में सब पता था और इसके बावजूद उन्होंने हाउसहेल्प को छुट्टी नहीं दी.

पीड़िता का बयान



मेरे तीनों भाईयों ने मुझे छोड़ दिया था. मैं मम्मी और मेरा छोटा भाई साथ में रहते थे. तो मैं गुजारे कि लिए झाड़ू पोछा और खाना बनाने के साथ बच्चों को रखने काम शुरू किया. मैंने कोठियों में काम पकड़ा था. मेरी मम्मी ने मुझे संदीप के घर पर 24 घंटे के लिए रख दिया. मैं उसके यहां झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, खाना बाना और चीकू (पायल का बड़ा बेटा) को रखने का काम करती थी. तब चीकू बहुत छोटा था. संदीप की दूसरी बीवी भी थी. कभी कभी संदीप भैया मुझे गुस्से में थप्पड़ मार देते थे. साल 2018 दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद चला गया तो उसने मुझे इंजेक्शन लगाकर रेप किया. डर की वजह से मैंने मम्मी को ये बात नहीं बताई. वो मुझे सुई ड्रग्स की लगाकर रेप करता था. मैं बहुत पेरशान हो गई थी. पायल को सब पता था. पर वो मुझे छुट्टी नहीं देती थी. वो अपनी शुशु वाली जगह मेरी शुशु वाली जगह में डालता था. वो मुझे पीटता भी था. मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी. मुझे और कुछ नहीं कहना है.

पायल मलिक ने जवाब देने से किया मना

इस केस में आगे क्या हुआ क्या नहीं फिलहाल कोई अपडेट नहीं है. मगर हाल में ही बिग बॉस से जब पायल मलिक बेघर हुईं तो उनसे सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

सुसाइड करने वाले थे अरमान मलिक

इस मामले का दूसरा पक्ष ये भी है कि अरमान मलिक का वीडियो. सोशल मीडिया पर अरमान मलिक का सुसाइड करने की धमकी देने वाला वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. जोकि पुराना है. इसमें वह पायल और उनके भाई पर बदनाम करने का आरोप लगाते हैं. वह कहते हैं कि उनके परिवार ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया है. इसलिए वह जान देना चाहते हैं. ये सब तब हो रहा था जब पुलिस उनके घर अरेस्ट करने पहुंची थीं.

