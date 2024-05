Rubina Dilaik: 'टीवी की छोटी बहू' का सोशल मीडिया अकाउंट हैक, पोस्ट कर फैंस से की रिक्वेस्ट

Rubina Dilaik Twitter Hack: टीवी सीरियल 'छोटी बहू' से घर-घर में छा जाने वालीं रुबीना दिलैक सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. रुबीना अक्सर ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अपडेट फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं. लेकिन एक्ट्रेस के लेटेस्ट पोस्ट ने फैंस को चौंका दिया है. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट पोस्ट में बताया है कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है. रुबीना ने साथ ही फैंस से उनके अकाउंट से एंगेज नहीं करने की रिक्वेस्ट भी की है.

रुबीना दिलैक का X (ट्विटर) अकाउंट हैक

फेमस टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik Instagram) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल में एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में एक्ट्रेस ने अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट के लॉगइन पेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. साथ ही एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- "मेरा X (ट्विटर) अकाउंट हैक हो गया है! प्लीज एंगेज ना करें और प्लीज 'रिपोर्ट इट एज हैक' करें". रुबीना दिलैक के एक्स अकाउंट हैक होने की खबर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है.

पति अभिनव शुक्ला ने भी दिया अपडेट

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik X Hack) ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट हैक होने का अपडेट दिया है. तो वहीं एक्ट्रेस के पति अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) ने रुबीना के X (ट्विटर) फैंस को अपने अकाउंट से अपडेट शेयर किया है. अभिनव शुक्ला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- यह आपको इंफॉर्म करने के लिए है कि रुबीना दिलैक का X अकाउंट हैक हो गया है. प्लीज हैकर को रिप्लाई ना करें, एंगेज और रिएक्ट ना करें. साथ ही अभिनव ने बताया कि वह एक्सेस वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन X की तरफ से गिल्च है.

@RubiDilaik this is to inform all that Rubina Dilaik’s X account has been hacked! Please do not reply, engage or react to hacker! @X @XCorpIndia trying to regain access but glitch from your end! Please address the issue asap!

— Abhinav Shukla (@ashukla09) May 24, 2024