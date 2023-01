रेस्तरां के बाहर इस एक्टर को किस देती दिखी थीं Shilpa Shetty की बहन, अब डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी और कहा…

Shamita Shetty Love Life: बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) फेम शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्ख़ियों में रहती हैं. हाल ही में शमिता का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें टीवी एक्टर आमिर अली के साथ शमिता की नजदीकियां देखकर सब चौंक गए थे. यह वीडियो एक रेस्तरां के बाहर का था जिसमें शमिता अपनी कार का इंतजार करती नजर आती हैं और तभी आमिर आते हैं और उन्हें बाहों में भरकर ले जाते हैं और कार के पास छोड़ देते हैं. इसके बाद शमिता उन्हें गुडबाय किस देती हैं. इस वीडियो के सामने आते ही दोनों की डेटिंग की खबरों को हवा मिली लेकिन अब एक्ट्रेस ने इन खबरों पर अपना रिएक्शन दे दिया है.

it's high time we open our minds to it! Single n happy .. let’s focus on more important issues in this country

शमिता को आया गुस्सा

शमिता ने ट्विटर पर लिखा कि वो सिंगल और खुश हैं. शमिता ने अपने ट्विटर हैंडल पर डेटिंग की खबरों पर गुस्सा जताते हुए कहा, मुझे सोसाइटी के खराब माइंडसेट पर गुस्सा आता है. यहां एक इंसान के हर एक्शन को जज किया जाता है और दकियानूसी सोच से हर बात को देखा जाता है. बिना रियलिटी चेक के ऐसा करने का हक किसके पास है? ये सही वक्त है कि हमें अपने दिमाग को खोल लेना चाहिए! मैं सिंगल हूं और खुश हूं. इस देश में कई और मुद्दे हैं और हमें उनपर फोकस करना चाहिए.

I'm baffled by society and it's convenient prudish mindset all across. Why is every action and every person subjected to scrutiny or snap judgement with no reality check? There are possibilities beyond the narrow-minded assumptions of the NETIZENS,

— Shamita Shetty (@ShamitaShetty) January 30, 2023