क्या वाकई शहनाज ने पहना सिद्धार्थ का चश्मा? फैंस का ये दावा कितना सच

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill), सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के निधन से उबर नहीं पा रही हैं. सिद्धार्थ के जाने से शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) बहुत बुरी तरह टूट गई थीं, लेकिन अब वह धीरे-धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रही हैं. हाल ही में शहनाज गिल अमृतसर के एक अनाथालय में पहुंचीं. वहां पर उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

क्या शहनाज ने पहना सिद्धार्थ का चश्मा?

फैंस ने नोटिस किया कि शहनाज (Shehnaaz Gill) ने बिल्कुल सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की तरह चश्मा पहना है, जिसके बाद ट्विटर पर #सिडनाज ट्रेंड होने लगा. फैंस कमेंट करने लगे कि भले ही सिद्धार्थ शुक्ला आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह शहनाज से अलग नहीं हुए हैं. दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता है. कई फैंस दावा कर रहे हैं कि शहनाज ने सिद्धार्थ का चश्मा पहना हुआ, लेकिन यह दावा कितना सच है. इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है.

Shehnaaz Gill visits an orphanage in Amritsar, fans laud her for being so strong. ♥️♥️@ishehnaaz_gill @sidharth_shukla #ShehnaazGill #Shehnaazians #SidHearts #sidnazz #SidNaazForever #shehnaazkaurgill pic.twitter.com/mL6z16gH0u

— Drilers (@drilers) December 1, 2021