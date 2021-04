Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah में ऐसा क्या हुआ जो नाराज हुए दर्शक, ट्वीट कर निकाली भड़ास

नई दिल्ली: टीवी के फेमस कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) बीते कई सालों से लोगों का फेवरेट बना हुआ है. शो आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बना रहता है. टीवी शोज की टीआरपी की लिस्ट में भी यह शो कई बार टॉप-5 में जगह बना चुका है. लेकिन अब इस शो का जादू कुछ कम होता नजर आ रहा है. इस शो के दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें लिखनी शुरू कर दी हैं.

ये हैं लोगों की शिकायतें

जी हां! हाल ही में इस शो में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर कई दर्शक इस शो को लेकर शिकायतें करते दिखाई दिए. लोगों का कहना है कि इस 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' क्वालिटी अब पहले की तरह नहीं रही. लोगों ने सीरियल के डायरेक्टर को टैग करते हुए अपनी शिकायत पोस्ट की हैं. देखिए कुछ ट्वीट...

@malavrajda Sir,U r a good director but tell me honestly do u really find the new episodes of TMKOC to be funny? Where is our old funny Bapuji who made us go Rofl instead now he provides us with gyaan..Please I request u to remind the script writers that TMKOC is a comedy sitcom. — Anirudh Garg (@garg_Nogarg) April 3, 2021

सबसे नीचे लेवल पर

यहां एक यूजर ने लिखा है, 'शो कॉमेडी के मामले में अब अपने सबसे नीचे लेवल पर पहुंच गया है...कोई स्टेटमेंट और सीन बार-बार रिपीट करने की आदत जब कोई नया ग्रुप ज्वाइन करता है... बेहद खराब तरीका है chewing gum बनने का... quit?'...

@malavrajda read the article on TMKOC about losing viewcership even i m also now regular watching the show even of Jethalal recovery of dues from Bhogilal was almost stretched for 2 months it's two — Jignesh (@Jignesh68890582) April 3, 2021

सेम टू सेम सब देखकर बोर हो गए

इसके अलावा एक यूजर ने कहा है कि वह शो के किरादरों की जिंदगी सेम टू सेम देखकर बोर हो चुके हैं, वह उनमें कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, जैसे 'पोपटलाल' की शादी या फिर 'तारक' और 'अय्यर' के बच्चे.

@TMKOC_NTF Please change the show name team because there is no "Hasya" anymore in your show which original Late Shri Tarak Mehta use to convey through his stories. In the name of social awareness you are missing on comedy @malavrajda Pls note this as well. — Rishchievious (@rishit_hm) April 4, 2021

@malavrajda show is at its lowest level of comedy..ur habit..of repeating one statement/scenario 10 tym when sum1 new joins group..is terrible way to being chewing gum..quit ? — Ashish (@iHeartThoarb) April 1, 2021

इसमें हास्य नहीं है

एक फैन ने तो लिख दिया कि 'इस शो को नाम बदल देना चाहिए क्योंकि अब इसमें हास्य नहीं है. जो कि दिवंगत श्री तारक मेहता जी अपनी कहानियों में बयां करते थे. सामाजिक जागरुकता के नाम पर आप कॉमेडी मिस कर रहे हैं'.

क्या शो में होंगे बदलाव?

तो अब देखने वाली बात यह होगी कि दर्शकों की शिकायत का मेकर्स पर कितना असर पड़ता है. शो में कुछ बदलाव होंगे या नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन यह तो तय है कि इस शो को लोग इतना अपना मानने लगे हैं इसका जरा सा भी बोरिंग होना उन्हें परेशान कर देता है.

