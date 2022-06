Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: सोशल मीडिया पर छाई दयाबेन की ये कार्बन कॉपी, आवाज सुनकर हो जाएंगे दंग, खूब देखा जा रहा वीडियो

Girl exactly copied the voice of Dayaben: तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दयाबेन घर-घर में फेमस हैं तो हर दिल में खास जगह भी बना चुकी हैं. भले ही वो 5 सालों से शो में नजर नहीं आ रहीं लेकिन फिर भी लोगों में उनकी दीवानगी कम नहीं हुई है. अब जैसे ही दयाबेन (dayaben) की शो में वापसी की खबर आई है तो चेहरे फिर से खिल उठे हैं और इसी के साथ सोशल मीडिया पर छा गई हैं छोटी दयाबेन (dayaben) जो दिखने में भले ही दयाबेन की तरह ना हो लेकिन आवाज हुबहू दयाबेन से मिलती है.

सोशल मीडिया पर छाई वीडियो

ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो इसे वायरल होते देर नहीं लगी. इस वीडियो में एक लड़की है जो दयाबेन की आवाज को हुबहू कॉपी कर सकती है और इसकी झलक वो इस वीडियो में दिखा भी रही हैं. जिसे सुनकर आप भी गच्चा खा जाएंगे. आपको सुनकर यकीन ही नहीं होगा कि ये दयाबेन नहीं बल्कि कोई और हैं.

तो देखा और सुना आपने...अगर आपको लग रहा है कि ये कोई फेक वीडियो है और इसमें लिप सिंक की गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि ये लड़की असल में दयाबेन की आवाज को कॉपी कर रही हैं.

जल्द हो रही है दयाबेन की वापसी

खबर है कि जल्द ही दयाबेन की वापसी शो में होने जा रही है. शो का नया प्रोमो जो सामने आया है उसमे कहा जा रहा है कि दयाबेन अब अहमदाबाद से मुंबई गोकुलधाम सोसायटी में आ रही हैं. पांच सालों के बाद दयाबेन का किरदार तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में दिखेगा. अब वाकई ये होने जा रहा है या नहीं ये तो नहीं पता नहीं लेकिन अगर वाकई इस बार दयाबेन शो में नहीं आईं तो दर्शक काफी निराश होंगे. वहीं सवाल ये भी है कि दयाबेन के किरदार में क्या दिशा वकानी ही नजर आएंगीं क्योंकि हाल ही में वो मां बनीं हैं और ऐसे में उनके शो से जुड़ने का सवाल ही नहीं.

